Sie hat mal wieder bewiesen, daß gute Laune und Natürlichkeit bemerkt und belohnt werden: Zum dritten Mal fand am 01. Februar 2013 der Deutsche Country Preis, die größte nationale Auszeichnung im Bereich Countrymusic, in Berlin statt. Bei der gut besuchten Abendveranstaltung, die im Rahmen der Countrymusic Messe in Berlin – zum ersten Mal auf dem Gelände der Urania – abgehalten wurde, traf sich die Creme de la Creme der Country- Szene zum gemeinsamen Musizieren, Kennenlernen, Plaudern und Austauschen. Volles Haus. Hier haben Kai Ulatowski, der seit Jahren dieses Event mit viel Herzblut veranstaltet, und sein Team mal wieder tolle Arbeit geleistet. Besucher wie Musiker fühlten sich rundum wohl und die Veranstaltung war ein sichtlich voller Erfolg.

Danny June Smith – 28fache Rekord- Preisträgerin des Deutschen Rock- Pop Preises 2009 bis 2012, Deutschlands größtem und ältesten Nachwuchswettbewerb (darunter u. a. 4 x Beste Countrysängerin, 3 x Beste Folkrocksängerin, 1 x Beste Popsängerin und 1 x Beste Schlagersängerin), desweiteren Halbfinalistin mit dem 6. Platz beim ersten European Countrymusic Euro Masters 2011 und Anwärterin des Fachmedienpreises im Bereich Country am 04. März in Rüsselsheim, war in diesem Jahr erstmals gleich für drei der begehrten Preise nominiert:

– Countrysängerin 2013

– Newcomer 2013

– Liebling der Fans 2013

Im Vorfeld teilte uns der blonde Wirbelwind, der seit nunmehr 14 Jahren auf allen Bühnen Europas (und manchmal darüber hinaus) zuhause ist, mit, daß es für sie als Sängerin/ Songschreiberin eine große Ehre sei, zwischen namhaften Kollegen wie Tom Astor, Truck Stop, Countrylady Dagmar, The Lennerockers, Texas Heat, Gunther Gabriel, der Country- Queen Jolina Carl u. v. m. gleich drei Nominierungen zu erhalten. Im Vorfeld teilte sie uns mit, daß für sie der Gedanke, mit dabei zu sein, schon der ganze Erfolg sei – zu ihrer großen Freude brachte sie einen der begehrtesten Titel nach Hause ins Hessenland: Danny June erhielt Bronze für den Titel „Liebling der Fans“ durch ein vom Deutschen Countrypreis eingerichtetes Fan- Voting. Natürlich war die Freude in der Heimat und auch in Berlin bei ihren Fans groß – wieder erreichte Smith einen weiteren Meilenstein auf ihrem musikalischen Erfolgsweg.

„Und das vor Erscheinen meines Albums ´Made in June´…“, freut sich die talentierte Entertainerin. „Am 12. April wird in Langenselbold endlich die Release- Party steigen. Viele Freunde, Fans und Presseleute werden kommen und gemeinsam mit mir die nunmehr seit drei Jahren andauernde Produktion begießen und feiern. Das Album, welches in deutsch und englisch erhältlich sein wird, ist super geworden. Ich freue mich schon so sehr darauf, daß es endlich seinen Weg in die Welt machen kann.“ Viele bekannte Musiker haben in den letzten Jahren ihren Weg zu Danny June´s Album gefunden und man darf gespannt sein, wie sie sich eingebracht haben. „Viele schöne Freundschaften haben sich daraus entwickelt,“ verrät das kreative Energiebündel. „Beispielsweise Martin Stöck von der bekannten Gruppe PUR hat eine super Leistung gebracht. Ab und an treffen wir uns, plaudern ausgiebig über das Leben bei einem Eis und freuen uns, daß wir uns auf diesem Weg treffen durften. Er ist ein toller Kerl.“ Wer nun alles zur Release- Party erscheinen wird, kann noch nicht verraten werden, doch die Planungen sind im vollen Gange und wir werden wieder berichten. Große Hilfe erfährt das Countrygirl dabei von ihrem Fanclub, ihren Freunden sowie ihrem Partner, Bassisten und Co- Produzenten Markus Wolff sowie ihrer Familie, besonders Dad Dieter, durch den sie bereits als Kind die englische Sprache und die Liebe zur Country- Musik kennengelernt hat.

Der 1,58 große Stern am Countryhimmel ist mittlerweile wieder fleißig am Schreiben neuer Songs, zwei Videos wurden gedreht und es gibt viele Anfragen im Lande und aus dem Ausland. Langeweile kommt hier nicht auf. „Das würde ich auch gar nicht aushalten,“ fügt Danny June kess hinzu. „Die Musik ist mein Leben und ich brauche sie wie die Luft zum Atmen.“ Auch einen Dank möchte sie loswerden:“ Ich danke all denen von Herzen, die an mich und meine Musik glauben, die für mich gestimmt haben und meinen Weg somit weiter ebenen auf der Straße durch die bunte Welt der Musik, die wir alle so lieben.“

Danny June – wir drücken weiter die Daumen für den 04. März in Rüsselsheim und gratulieren nochmals für „Bronze“ als „Liebling der Fans“ in Berlin beim Deutschen Countrypreis 2013!

Text: E. Wood