Bevor wir sie das zweite Mal sahen, hätte ich an den Spunyboys nicht gezweifelt. Nach ihrem lausigen Auftritt in Vegas bin ich aber skeptisch geworden. Dort haben sie mich schwer enttäuscht. Trotzdem liessen wir es uns nicht nehmen, ans Konzert zu fahren, ging ich doch nach ihrem einmaligen ersten Auftritt davon aus, dass Vegas einfach ein «Unfall» war.

Bei unserem Eintreffen sass der Schlagzeuger des Trios auf einem Tisch im Freien und sprach uns ungeniert an. Zuerst wollte er wissen, welche Sprache wir sprechen. Schnell einigten wir uns auf Englisch, denn obschon ich sehr gut in Französisch war, sind doch einige Jährchen ins Land gegangen, so dass ich heute nicht mal einen Kaffee bestellen kann. Traurig, aber wahr. Da ich wusste, dass sie irgendwo aus dem Norden waren (Lille, erklärte der Junge), fragte ich, wie lange sie gefahren seien. Sehr lange, meinte er. Er habe gerade mal 2 Stunden Schlaf hinter sich. Nun – sie sind noch jung, die Knaben. Das stecken sie (noch) locker weg. Wir unterhielten uns über das Festival in Bethuné, in ihrer Nähe und er meinte, dort würden sie regelmässig auftreten. Leider noch nicht, als wir dort waren, doch das Festival, das sei an dieser Stelle gesagt, ist wirklich eine Reise wert. Überall Bühnen, eine Ausstellung über das Wohnen in den 50er Jahren, viele Stände und freundliche Menschen….. neben einem Super-Programm warten auf Reiselustige. (https://bethuneretro.ville-bethune.fr/)

Doch zurück zu den Spunyboys. Ich wünschte mir «Teenage Heaven» vom Trio und wir verabschiedeten uns vom Schlagzeuger. Einmal mehr gab’s nur noch an der Bar freie Plätze. Also liessen wir uns dort nieder. Und warteten. Und warteten. Um 21 Uhr hätten sie mit der Show beginnen sollen. Denkste. Zuerst waren sowieso nur der Schlagzeuger und der Gitarrist am Werk, flirteten mit dem weiblichen Geschlecht, machten sich aber auch auf der Bühne zu schaffen. Irgendwann war denn auch Remy mit seiner unübersehbaren Tolle da. Nur diesmal war sie weniger gelungen. Man sah durch. Früher war das ein «No Go». Ich nehme mal an, der Spiegel im Hotel war für solche Haarstile ungeeignet. Doch Remy würde in der Menge auch sonst auffallen. Sein freundliches Wesen, seine aufgeschlossene Art, lässt ihn herausstechen (und dass ein wenig aussieht wie Aschenbröderl’s Prinz). Dass die Jungs das Leben nicht allzu ernst nehmen, liegt wohl am Alter. Trotzdem sind sie Profis, deshalb nahmen sie sich viel Zeit für den Soundcheck. Was sich auszahlte. Als sie dann, weit über 21 Uhr, ihr Set starteten, stimmte der Sound. Mir gefiel extrem, dass der Schlagzeuger auf einen «dumpfen» Sound setzt. In den 50er Jahren war z.B. Earl Phillips, Schlagzeuger bei Jimmy Reed, bekannt dafür. Lazy Lester erzielte diesen Effekt, in dem er auf Kartonschachteln schlug. Auch er begleitete Jimmy Reed übrigens ab und an.

Doch zurück zur Band. Die ausgesuchten Songs waren allesamt Rockabilly. Zuerst kam die Gitarre ein bisschen zu wenig durch, dafür konnte man Remy’s Kontrabass hören. Mit der Zeit glich sich das aber aus. Schon bald kam «Teenage Heaven». Remy, von dem ich vermute, dass er ein Eddie Cochran-Fan ist, brachte die Nummer echt gut. Der Song macht gleichfalls mein Lieblings-Video auf You Tube. Der Schlagzeuger sagte mir noch im Voraus, an welchem Festival dies entstand – erstaunlich, dass er sich ob der vielen Auftritte noch daran erinnern konnte….. Der Nummer folgten weitere, gängige, Gene Vincent wurde neben Crazy Cavan kopiert und das nicht schlecht. Remy, der Clown, stieg dabei immer wieder auf den Kontrabass, wobei er sich auch nicht scheute, auf einen Tisch zu springen, sein Instrument mitzunehmen und dort auf dieses zu steigen. Irre. Müdigkeitserscheinungen scheint das Trio nicht zu kennen, auch wenn sie bald schweissgebadet waren, die Knaben. Später folgte ein weiterer Cochran-Song, «Latch On». Ich mag das Stück nicht mal von Eddie. Es ist mir zu – nervös.

Ohne ein Pause einzulegen, feierten sich die Spunyboys selbst. Eine Nummer folgte der Anderen. Mit der Zeit begann das Publikum, sich untereinander zu erhalten. Heisst: Der Lärmpegel stieg merklich. Es wäre ratsam gewesen, eine Pause einzuschalten. Selbst der Veranstalter wunderte sich. Weit nach Mitternacht kamen die Spunyboys zu einem Ende. Da sie im letzten Drittel einen Sound an den Tag legten (swingig), der mir überhaupt nicht zusagt, bedauerte ich das Ende nicht unbedingt. Hätten sie weiterhin wie in der ersten Hälfte gespielt, dann wäre ich glücklich gewesen, wenn das Konzert nie geendet hätte.

Am Anfang hatte ich überhaupt das Gefühl, dass Remy voll auf Stücke mit Rhythmuswechseln abfährt. Er scheint anspruchsvoll zu sein, denn weder für den Sänger, noch für den Schlagzeuger sind solche Stücke leicht zu bewältigen. Doch sie schaffen es, die Spunyboys. Immer wieder. Und sie bieten viele unterschiedliche Stile, scheinen viel über die Interpreten der 50er Jahre zu wissen und sich überhaupt das Genre zu eigen zu machen.

Wer die Spunyboys in nächster Zeit auch einmal sehen möchte: Sie treten am 29.12. im Get Rhythm Go Wild Festival in Stuttgart auf….viel Vergnügen wünsche ich Euch schon heute………..Es gibt kaum einen besseren Jahresabschluss, als ihn mit den Spunyboys zu verbringen…..finde ich.

Die Spunyboys im Netz: https://de-de.facebook.com/Spunyboys/

Mein Lieblings-Video: https://www.youtube.com/watch?v=AVy5fpYY2hA (am Jazz-Festival in Breda