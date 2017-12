Dan + Shay, das Erfolgs- Countrypop- Duo war im Dezember erstmals in Deutschland unterwegs.

Und: Zwei Konzerte – Zwei Ausverkaufte Lokalitäten.

Das muss den beiden aus diesem Bereich erstmal einer nachmachen, denn wir wissen ja alle, dass die Realität meist anders aussieht und US- amerikanische Countrymusik- Künstler hierzulande meist nur vor wenigen Leuten spielen.

Doch woran liegt der Erfolg von Dan + Shay in Deutschland? Die Frage stellten wir uns beim Konzert in Köln mehrfach, denn das Publikum war zum Großteil nicht älter als 30 Jahre, kein „typisches Countrymusik- Publikum“ und teils auch aus dem Ausland (neben Englisch hörte man auch Italienisch, Französisch und Niederländisch) … im Anschluss an das Konzert erfuhren wir, dass einige junge Leute über Spotify auf das Duo aufmerksam wurden. Toll! Neue Medien sind also nicht immer so schlecht, wie sie dargestellt werden *grins*

Aber kommen wir zum eigentlichen Konzert in Köln. Das versprach, nachdem man vom ausverkauften Haus in Hamburg hörte, ein wahrer Erfolg zu werden. Und so war es auch… Das „Luxor“ füllte sich rasch und als die Jungs die Bühne betraten tobte die Menge. Vom ersten Ton an wurde fleißig mitgesungen und wir bekamen Gänsehaut! So etwas hier in Deutschland! Grandios!

Das knapp anderthalbstündige Konzert begann mit „All Nighter“ aus dem aktuellen Album „Obsessed“. Gefolgt von „Nothin`Like You“ und „Stop Drop + Roll“.

Bei kleinen Gesprächen zwischen den Songs erzählten die Beiden, wie glücklich sie sind, jeweils mit ihrem Besten Freund auf der Bühne zu stehen, dass sie beide ein erfolgreiches Jahr hatten… Shay hat geheiratet und Dan wurde Vater.

Und auch, dass sie glücklich sind erstmals in Deutschland zu sein und es zwei Mal „Sold Out“ hieß, erwähnten sie freudig mehrfach.

Das Duo präsentierte Songs aus ihren beiden Alben und bei wirklich JEDEM Song sang das Publikum textsicher mit, egal on bei ruhigeren Nummern, wie „Already Ready“, „Lipstick“ und „Obsessed“ oder rockigeren Songs, wie beispielsweise „Road Trippin`“.

Ein paar gut interpretierte Coversongs waren auch im Programm: „Forget You“ (Cee Lo Green), Mr. Brightside (The Killers). Hier gefiel mir persönlich die Dan + Shay Variante vom Rascal Flatts Song „I Like The Sound of That“ – ein wunderbarer Country- Song perfekt interpretiert.

Mit „19 You + Me“ verabschiedeten sich die sympathischen Musiker von den deutschen Bühnen und versprachen zurück zu kommen. Na das wollen wir doch auch hoffen!

Wir werden dann auf jeden Fall wieder dabei sein!

Ein wunderbares Konzert, an das man sich auf Grund der tollen Stimmung und der grandiosen Musik noch gern erinnert.

Bericht & Fotos: Krix/ Haseneyer