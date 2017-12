Die aus dem Rhein-Main-Gebiet stammende und seit diesem Jahr in Bremen lebende Sängerin und Songwriterin Ann Doka ist ‚Beste Country-Sängerin‘ und ‚Beste Pop-Sängerin‘ 2017. Im April 2018 veröffentlicht sie ihr neues Songwriter-Pop-Album LOST BUT FOUND.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurden am 9. Dezember 2017 in der Siegerlandhalle in Siegen die Gewinner und Gewinnerinnen des Deutschen Rock- & Pop-Preises 2017 gekürt. Die Singer-Songwriterin Ann Doka konnte in gleich zwei Kategorien die begehrte Auszeichnung in Empfang nehmen. Sie wurde in den Kategorien „Beste Countrysängerin“ und „Beste Pop-Sängerin“ jeweils mit Platz 1 prämiert. Ein erfolgreicher Abschluss des Jahres 2017 – aber auch gleichzeitig ein Startschuss für das kommende Jahr, in dem das dritte Studioalbum von Ann Doka erscheint. (April 2018)

Aus ‚Neu‘ mach ‚Neu‘. Wandel schreibt Musik. Ann Doka‘s neues Album LOST BUT FOUND ist vor allem eins: „meins!“ Nachdem Sie zuletzt mit Profi-Songschreibern aus Nashville zusammengearbeitet hat, will sie wieder etwas vollkommen Eigenes schaffen. Sie schreibt alle Songs und Texte selbst und veröffentlicht im kommenden April auf ihrem Label NASH*DASH Records.

Und sie hat viel zu erzählen, denn Ann hat vor Kurzem ihr komplettes Leben auf Links gedreht: Neue Liebe, neues Leben, neuer Job. Das Mädel vom Main wechselte an die Weser, tauschte die Frankfurter Skyline gegen die Bremer Stadtmusikanten. Ein solcher Wandel ist eine Herausforderung, die zwar neuen Raum schafft, aber auch Fragen aufwirft.

Ann Doka nutzt diesen Raum und bearbeitet diese Fragen musikalisch. Sie verarbeitet in LOST BUT FOUND was es heißt, sich zu trennen, sich neu zu verlieben, Freunde zu finden und Freunde hinter sich zu lassen. Verlust und Chance, Verlieren und Finden, Ende und Anfang prägen Ann‘s neue Songs inhaltlich.

Der Wandel zeigt sich aber auch musikalisch. Die Reisen nach Nashville, TN (USA) – mit den Songwriter-Profis dort einerseits, sowie andererseits den Bluegrass-Musikern, die auf Terrassen jammen – haben Ann‘s Musik erwachsener werden lassen. Beeinflussende Künstler/-innen wie Ilse de Lange, George Ezra, Tina Dico oder Kacey Musgraves sorgen dafür, dass sie sich zum Pop hin bewegt – mit einem Hauch Nashville. Sie bleibt dabei stets Singer/Songwriter, denn einer Sache ist sie sich kompromisslos sicher: Auf diesem Album erzählt ausschließlich sie selbst die Geschichten.

LOST BUT FOUND wurde in den Studios von PLAN13/ Bielefeld produziert und erscheint als Album auf dem Label NASH*DASH Records. Das Album ist ab Mitte April auf allen Online-Musikportalen wie iTunes, Amazon etc. als physische CD und Download verfügbar.

Videotrailer und Presseinfos zu dieser Pressemitteilung unter: www.AnnDoka.com/LostButFound

Mit dem Deutschen Rock- & Pop-Preis werden in 2017 zum 35. Mal insgesamt

über 125 „Deutsche Rock & Pop Preise“ der verschiedensten musikalischen Bereiche an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nachwuchseinzel künstler/-innen sowie zum ersten Mal durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzelkünstler/-innen mit Tonträgervertrag verliehen. So sollen auch in diesem Jahr Nachwuchskünstler so unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy, Alter native, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul u.v.a.m. geehrt werden. In ihrer kulturellen und künstlerischen Ausrichtung steht diese Kulturveranstaltung damit im bewussten Gegensatz zu bisherigen Veranstaltungszeremonien von Industriepreisen und TV-Anstalten. Durch die Auszeichnung in über 125 verschiedenen Musikgenres wird der heutigen musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- & Popmusik Rechnung getragen. Diese Kulturveranstaltung soll wie bisher als Plattform des kreativen Nachwuchses, aber auch als Treffpunkt einzelner etablierter Künstler/-innen und Persönlichkeiten des musikalischwirtschaftlichen Umfeldes dienen.

Infos unter www.drmv.de

Ann Doka ist eine deutsche Singer-/ Songwriterin, die bereits mehrfach mit dem Deutschen Rock- & Pop-Preis in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurde (u.A. als „Beste Countrysängerin 2012 & 2014). Sie spielte bereits als Support für Sänger & Schauspieler Tom Beck sowie für Jupiter Jones. Als einzige deutsche Künstlerin wurde sie zum „C2C Country to Country“ in London´s O2-Arena eingeladen und spielte dort neben Hauptacts wie den Dixie Chicks, Lee Ann Womack, Zac Brown Band, The Band Perry, Dierks Bentley, Chris Young, Brad Paisley & Rascal Flatts. Ihre EP „Could’ve been mine“ schrieb und produzierte Ann Doka mit namhaften Musikern in Nashville, TN (USA). Ihre Single „Little Miss Sunshine“ veröffentlichte sie als Spendensong für Mukoviszidose Erkrankte.

Infos unter www.AnnDoka.com

++ Nächste Konzerttermine – Weitere Konzerte unter www.AnnDoka.com/live ++

17.12.2017 Kulturzentrum KUZ/ Osterholz-Scharmbeck Special Guest & Opening Act @ Concert of Karrie Pavish Anderson (CA)

25.01.2018 DIE FABRIK/ Frankfurt Ann Doka & Band live @ DIE FABRIK

16.02.2018 Magazinkeller – Kulturzentrum Schlachthof/ Bremen Ann Doka live @ Magazinkeller / Support für John Allen