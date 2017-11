Nach mehreren produktiven Jahren mit Konzerten vor mehr als 60.000 Menschen in Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich und Holland freuen sich die Cashbags, neue Show-Termine für das Jahr 2017 ankündigen zu können. The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson sind mit unzähligen Konzerten seit 2008 Europas erfolgreichstes Johnny Cash Revival.

Das Quartett gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem berühmten Vorbild in den späten 60ern und liefert mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show, angelehnt an die Originalkonzerte mit musikalischen Gästen wie ‚June Carter‘, ‚Carl Perkins‘ und ‚The Carter Family‘. Songs aus Johnny Cashs ‚American Recordings‘ werden mit Gitarre und Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert.

Im Programm stehen alle Johnny Cash-Klassiker von „Ring of Fire“, „I Walk the Line“ bis hin zu „Folsom Prison Blues“. Der mitreißende BOOM-CHICKA-BOOM-Sound macht allen auf Anhieb Spaß, das Publikum ist völlig aus dem Häuschen.

LINE-UP:

Robert Tyson als Johnny Cash

Valeska Kunath als June Carter

Stephan Ckoehler (also Carl Perkins), Brenny Brenner, Tobias Fuchs als The Tennessee Three

TERMINE:

10.11.2017 – Parchim

11.11.2017 – Bad Oldesloe

17.11.2017 – Zeulenroda-Triebes

18.11.2017 – Lutherstadt Wittenberg

23.11.2017 – Ansbach

25.11.2017 – Marktredwitz

01.12.2017 – Buchen (Odenwald)

02.12.2017 – Lahnstein (Koblenz)

03.12.2017 – Blaubeuren

05.12.2017 – Bayreuth

06.12.2017 – Aalen

07.12.2017 – Eschwege

08.12.2017 – Bochum – Wattenscheid

09.12.2017 – Osterholz-Scharmbeck

10.10.2017 – Trebbin

12.12.2017 – Magdeburg

14.12.2017 – Erfurt

15.12.2017 – Langenselbold

20.01.2018 – Ilmenau

27.01.2018 – Bergisch Gladbach

16.02.2018 – Friedrichshafen

17.02.2018 – Heilbronn

01.03.2018 – Eckernförde

02.03.2018 – Heide

03.03.2018 – Delmenhorst

10.03.2018 – Neuenhagen b. Berlin

16.03.2018 – Winsen/ Luhe

24.03.2018 – Stadtallendorf

Weitere Infos unter: www.atributetojohnnycash.com

Infos & Fotos: www.paulis.de