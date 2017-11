„Hilfe fängt vor der Haustür an!“

21. Benefiz-Konzert für das Kinderheim

der Gemeinnützige Stephanus-Gesellschaft

„Am Dachsbau“ im American Western Saloon.

Freitag, den 24. November 2017 ab 20 Uhr / Eintritt 15.- €

Seit nun 21 Jahren organisiert Frank Lange, der Betreiber des American Western Saloon, am letzten Freitag im November das Benefiz Konzert für das Frohnauer Behindertenheim „Am Dachsbau“. Angefangen hat alles 1996 im alten Western Saloon an der Ollenhauerstraße, wo gemeinsam mit Mike Strauss der Gedanken entstand, dass man auch einen kleinen Beitrag dazu leisten sollte, um benachteiligten Menschen zu helfen. Unterstützung und Mithilfe kommen von Berliner Country Musikern und Country DJ’s, die auch das ganze Jahr im Saloon musikalisch vertreten sind.

Gesagt, getan und organisiert, aber unter dem Vorbehalt, dass die eingenommenen

Spendengelder in Deutschland, in Berlin und am besten im Heimatbezirk Reinickendorf bleiben.

Nach kurzer Recherche wurde das Behindertenheim „Am Dachsbau“ (damals vom DRK

betrieben, seit 2009 von der Stephanus Gesellschaft übernommen) ausgewählt.

Seit gut 15 Jahren engagieren sich auch Wolfgang Niederwipper alias DJ Wippi und seine Frau

Doris für das Kinderheim am Dachsbau. Das durch seine Tanzkurse gesammelte Geld geht als

Spende an das Kinderheim. Zum festen Programmpunkt, zählt nun auch seit 6 Jahren, Larry

Schuba, der mit seiner Frau Jutta, den Abend musikalisch und Bargeld mäßig unterstützt.

Von Anfang an wurde darauf geachtet, dass der eingespielte und gesammelte Betrag auch

seine rechtmäßigen Empfänger erreicht. In diesem Kinder- und Jugendheim wohnen 40

psychisch beeinträchtigte und mehrfach behinderte junge Leute, die teilweise zum Benefiz

Konzert im American Western Saloon präsent sind und den Abend bei toller Country Music

genießen. Jeden 6. Dezember treffen sich Heimleitung, Bewohner, Musiker und Helfer im

„Dachsbau“, um den Konzerterlös ohne „Zwischenhandel und irgendwelche

Bearbeitungsgebühren“ direkt an die Heimleitung zu übergeben. Finanziert werden davon die

nicht im Budget enthaltenen Spielzeuge, Mobiliar und besondere Ausflüge. Die Heimleitung,

Kinder und Jugendlichen werden schon wissen, was sie mit den „Country Music Dollars“

veranstalten.

An dieser Stelle muss auch ein riesengroßes Dankschön an alle teilnehmenden Musiker, Bands

und Mitwirkenden der letzten Jahre ausgesprochen werden, die sich jedes Jahr dafür

bereitstellen, ohne Gage und Aufwandsentschädigung, die karitative Einrichtung zu

unterstützen! Dank sagt Frank!

Wir freuen uns jetzt schon auf Freitag, den 24. November 2017 zum Country Music Benefiz-

Konzert im American Western Saloon im Fontane Haus, Königshorsterstrasse 6, 13439 Berlin

mit diversen Country Music Acts.

Im Jubiläumsjahr sind wieder hervorragende Künstler und Bands dabei.

Jesse Cole, Larry Schuba, Mike Strauss,

Carola Adam, Hard Travelin’

Moderiert wird der Abend von DJ Wippi

Der Saloon wird um 19 Uhr geöffnet und wir beginnen dann gegen 21.00 Uhr mit dem Programm.

