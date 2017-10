Wild Ponies – Galax

VÖ: 24.11.

Label: Gearbox

Vertrieb: Edel

Wild Ponies neues Album ‚Galax‘ würdigt die kraftvolle Musik und die raue Landschaft von Southwest Virginia, wo beide Mitglieder der Wild Ponies Doug und Telisha Williams geboren und aufgewachsen sind.

Dort, in Bergstädten wie Galax, gedeiht die alte amerikanische Musik vor allem aus einem Zusammenspiel von Geigen, Flat-Pickers und Fans . Das reduzierte Album ist ein energisches Nicken zur Geschichte der Band. In dem Schuppen hinter Dougs altem Familienbauernhof in den Appalachen (wenige Schritte von der Stelle entfernt, an der Doug und Telisha heirateten), bringt Galax Wild Ponies zu ihren musikalischen und geografischen Wurzeln zurück.

Die Tracklist von Galax ist mit Kontrabass, Akustikgitarre, Twin Fiddles, Telecaster, Banjo, Pedal Steel, Mandoline, Harve, Gang Vocals und sogar einigen abgespeckten Percussions gefüllt. Jedes Lied wurde live aufgenommen und gibt so dem Hörer die Chance die Performance als zusätzliche Nuance herauszuhören. Erst als Wild Ponies nach Nashville zurückkehrten, hörten sie schließlich die wilde Magie, die während dieser Gipfeltreffen dokumentiert wurde. Mit Künstlern wie den Old-Time-Spielern Snake Smith, Kyle Dean Smith und Kilby Spencer aus dem namensgebenden Galax, Virginia und einigen der Lieblingsmusiker der Band aus Nashville: Fats Kaplin, Will Kimbrough, Neilson Hubbard und Audrey Spillman verbindet die die Band die alte und die neue Zeit,

um so ein modernes Meisterwerk mit traditionellen Volkseinflüssen zu schaffen.

Wild Ponies wird zur Veröffentlichung des Album sowohl die USA als auch Europa für zahlreiche Live- Termine bereisen.

Tracklisting:

Side A : 1. Sally Ann (2:59) 2. Tower And The Wheel (4:06) 3. Pretty Bird (5:27) 4. To My Grave (2:54) 5. Will They Still

Know Me (3:10)

Side B: 1. Hearts And Bones (4:32) 2. Jackknife (4:32) 3. Mamma Bird (3:34) 4. Goodnight Partner (4:26) 5. Here With

Me (4:34)