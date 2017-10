Wenn man an Countrymusic aus Canada denkt, fallen den meisten Fans nur wenige Namen ein, wie Shania Twain, Hank Snow, Ian Tyson oder Gordon Lightfoot.

Dabei gibt es unzählige begabte Künstler im „Land des Ahornblattes“, die auch regelmäßig nach Deutschland auf Tour kommen, nur kaum jemand kennt sie… Melanie Dekker ist so eine Künstlerin.

Sie wurde 1971 in Calgary geboren, ist in Vancouver aufgewachsen und hat holländische Wurzeln.

Seit sie ein Teenager ist macht sie Musik und steht auf diversen Bühnen.

Seit 2003 tourt sie regelmäßig jedes Jahr durch Europa – inklusive Deutschland. Ich kann jedem nur empfehlen hin zu gehen!

Melanie ist eine Singer/Songwriterin der Extraklasse mit einer Mischung aus Pop, Folk, Country & Blues.

Viele ihrer Songs sind autobiographisch oder von realen Erlebnissen beeinflusst.

Am 22.10. war sie wieder in Fulda-Dirlos in der Traditions-Musikkneipe „Alte Piesel“.

Dort hat sie jedes Jahr einen festen Punkt auf ihrem Tourplan.

Aufgrund der Tatsache, dass es ein Sonntag war, war im Zuschauerraum noch genügend Platz vorhanden und niemand musste stehen. Melanie Dekker wurde nur von Allan Rodger am Bass begleitet.

Später kam auch ein Gitarrist aus der Region Fulda als Gastmusiker für zwei Songs mit auf die Bühne, oder der Techniker ans Keyboard. Den größten Teil des Konzerts bestritt sie aber nur mit Allan allein.

Melanie spielte sowohl ihre älteren Songs als auch komplett neue Titel.

„Boomerang“, oder das gefühlvolle „Give my heart a home“ oder auch „Hippie“ sind Stücke, die mich bei ihren Shows schon länger begleiten.

Es lohnt sich auch bei Youtube mal nach „Melanie Dekker“ zu suchen und einfach mal in ein paar Songs reinzuhören.

Das 2x60min Konzert jedenfalls vergingen wie im Fluge und nach zwei Zugaben nahm sich die Ausnahmekünstlerin auch noch Zeit für Ihre Fans, schrieb Autogramme, ließ sich mit den Fans fotografieren und hatte für jeden ein offenes Ohr.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet auf www.melaniedekker.com oder auch bei Facebook weitere Infos.

Voraussichtlich im Mai nächsten Jahres wird sie wieder in Deutschland auf Tour sein und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen.