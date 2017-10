The Mavericks – die legendäre New Country-Band endlich wieder live in Deutschland!

The Mavericks sind für viele Fans der amerikanischen Musik eine der besten

Livebands überhaupt. Ihre ganz spezielle Mischung aus New Country, TexMex und

Latin, angereichert mit zusätzlichen Rockabilly-Einflüssen, sorgt auf den

normalerweise mehr als zweistündigen Konzerten immer wieder für Begeisterung.

Unter ihrem grossartigen Sänger Raul Malo hat sich die Band nach einer längeren

Auszeit zu Beginn des Jahrtausends seit 2011 wieder zusammengeschlossen und

neben regelmässigen Tourneen (hauptsächlich in den USA) auch wieder drei

stilbildende Alben aufgenommen, zuletzt „Brand New Day“ im März 2017.

Nach einem ausverkauften Konzert im Kölner Gloria im Frühjahr 2017 kommt die

mehrfach grammynominierte Band nun noch einmal nach Deutschland, um bei

weiteren ausgewählten Konzerten ihre Fans zu begeistern.

Tour – Dates:

12.02.18 Berlin, Heimathafen

13.02.18 Hamburg, Grünspan

14.02.18 Frankfurt, Gibson

18.02.18 München, Freiheiz

Tickets für die Tour sind erhältlich im Internet über www.schoneberg.de

als auch bei ausgesuchten CTS-/Eventim VVK-Stellen.

Photo: David McClister