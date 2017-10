Danny June Smith stellt mit diesem Video den ersten Song ihres aktuellen Albums „PHOENIX“ vor, welches am 23. Oktober 2017 seine Release feiern wird.

Über die Website www.danny-june-smith.com ist das Album ab dem 23. Oktober für alle erhältlich. Als Download wird es das Album ebenfalls ab diesem Tag auf allen gängigen Portalen geben.

Ein herzlicher Dank gebührt allen, die beteiligt waren (siehe Abspann), allen voran natürlich Familie Ebhart/ Gärtner von der Firma LUMBERJACK – EIN MANN UND SEINE MASCHINEN, Sinntal (danke für´s Sponsoring und die tolle Location) sowie Witteborn Videoproduktion.

+++ Aktuell erfahren wir mit großer Begeisterung, daß der Song „LUMBERJACK“ beim diesjährigen DEUTSCHEN ROCK- UND POP PREIS 2017 in Siegen am 09.12.2017 in der Hauptkategorie „DEUTSCHER COUNTRY PREIS“ nonimiert ist und live von uns performt werden darf. +++

UND NUN ZU DEN BEZAUBERNDEN MUSIKERN, DIE BEI DER ENTSTEHUNG DES ALBUMS „PHOENIX“ MITGEWIRKT HABEN:

Vocals & Acoustic Guit.: Danny June Smith

Drums, Percussions: David Mette

Bass & Acoustic Guit.: Willy Wagner, Fabian Schultz

Electric Guit.: Thomas Gust, Fabian Schultz, Tom Köhler

Acoustic Gut.: Thomas Werres, Thomas Gust, Tom Köhler, Danny June Smith, Fabian Schultz

Pedal Steel Guit.: Dietmar (Didi) Waechtler, Fabian Schultz

Mandoline: Fabian Schultz

Fiddle: Ralf Hübner

Flute: Sabine Dreier

Backing Vocals: Danah Heiser, Tine Lott

Duet Partner on „It´s much too late“: Danah Heiser

Recorded & Mixed at TonUP Studio Enzheim by Uli und Hartmut Pfannmüller