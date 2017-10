„How Could I“, ein moderner Country-Song von Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, ist das tiefe Gefühl von Sehnsucht & Wärme in Kombination mit einzigartigen Vocals und schönen Klängen von (Steel-)Gitarren.

Der Song erinnert beim Hinhören ein wenig an die „Common Linnets“, die für ihr modern-country Duett „Calm after the Storm“ sehr bekannt geworden sind.

„How Could I“ entstand mithilfe einer aktiven, grossen internationalen Zusammenarbeit durch Laura(holländisch) & Mark(deutsch) mit der österreichisch ungarischen Songwriterin Susan Blake, durch den Auftrag von ELPEMA mit dem dänischen Produzenten Lucas Illianes, der weltklassen, britischen Steel-Gitarristin Sarah Jory und dem holländischen Musiker Hans Molenaar.

