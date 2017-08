Keine Schubladen – keine Grenzen – kein Blatt vor dem Mund – einfach nur gute Musik

Das Motto ihres neuen Albums klingt wie ein Slogan aus den Endsechzigern.

Und genau dieses Lebensgefühl verkörpert Danny June Smith: Freiheit, Wildheit, Individualität – jedoch nie ohne die richtige Prise Romantik, Statement und Tiefgang.

Vereint hat sie all diese Attribute in ihrem Album „Phoenix“, welches sowohl Songs in englischer als auch in deutscher Sprache beinhaltet.

Die spielerischen Facetten, die von der amerikanischen Countrymusic über den sommerlichen Raggae, den erdigen Acoustic- Folk bis hin zum knackigen Rock und zum nachdenklichen Deutsch- Pop reichen, lassen in keinem einzigen Song den vertrauten Wiedererkennungswert der bekannten Künstlerin schwinden.

Im Gegenteil: Dem Zuhörer eröffnet sich eine Welt voller bunter, harmonischer Melodien und gut gewählten Texten, die keine Fragen zum jeweiligen Thema offen lassen – und hiervon werden eine Menge geboten:

Die Songschreiberin präsentiert mit ihrem neuen Album, welches insgesamt 19 Musiktitel beinhaltet, Gedanken zum Thema Liebe, Freundschaft, dem Leben eines Musikers auf Tour, dem Vorteil von Veränderungen und auch sozialkritischen Themen aus gegenwärtigen weltlichen Ereignissen.

Ein spannendes, sehr themenreiches, spritziges und farbenfrohes Album, welches am 21. Oktober sein Debüt in der Kulturhalle Schanz, Mühlheim, feiern wird.

Danny June & Band freuen sich auf ihre zahlreichen Gäste.

Natürlich wird das neue Album ebenfalls an diesem Abend erstmals erhältlich sein.

Save the Date:

21. Oktober 2017

Kulturhalle Schanz

Carl- Zeiss- Straße 6

63165 Mühlheim am Main

Einlass 19:00 Uhr/ Beginn 20:30 Uhr

Tickets unter: http://www.schanz-online.de/veranstaltung/2017-10-21-Danny_June_Smith.html

VVK 10€/ Abendkasse 12€

Info & Foto: www.danny-june-smith.de