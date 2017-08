Die kanadische Musikerin Lindsay Ell kommt nach ihren Tourneen mit The Band Perry und Luke Bryan für ein Konzert zurück nach Deutschland. Bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert am 5. Oktober 2017 in Köln im Blue Shell wird die aufstrebende Country-Musikerin ihr neues Album „The Project“ vorstellen, das am 11. August 2017 via Stoney Creek Records veröffentlicht wird.

“The Project” wurde von dem gefeierten Grammy-Gewinner Kristian Bush produziert und folgt auf die gefeierte Zusammenarbeit auf Ells Debüt EP „Worth The Wait“. “Diese Musik ist die Beste, die ich gemacht habe“ teilt die Multi-Instrumentalistin mit. „Ich habe das Album The Project genannt, weil es den ganzen Prozess zum Album am besten beschreibt. Ich habe herausgefunden wer ich bin, was ich mitteilen möchte und wie ich mich ausdrücken möchte. Es macht mich sehr froh ein Album zu haben das ich bin und kann es nicht abwarten, das meine Fans es endlich hören können.“

Von The Huffington Post als „Top Country Artists to Watch“ betitelt ist Lindsay Ell ein wahrer Alleskönner: vollkommene Musikerin, unverwechselbare Sängerin und Songschreiberin. Im Alter von sechs Jahren beginnt Lindsay Ell Piano zu spielen, dann wechselt sie mit acht Jahren zur Gitarre, mit zehn Jahren singt sie im Kirchenchor. Im Alter von 15 Jahren wird sie von Classic Rock-Legende Randy Bachman (The Guess Who, BTO) entdeckt. Der Verfasser von Klassikern wie „American Woman“ oder „You Ain´t Seen Nothin´ Yet“ produziert 2006 auch ihr erstes Album „Consider This“. 2008 tourt sie zusammen mit der Blues-Ikone und dem mehrfachen Grammy-Gewinner Buddy Guy. 2009 erscheint ihr zweites Album „Alone“, das mehr von Akustikgitarren geprägt ist. Mit 21 Jahren zieht sie 2010 nach Nashville und unterschreibt einen Deal bei Stoney Creed Records. Ihre erste Single „Trippin´ On Us“ erreicht in ihrer Heimat Kanada Platz 14 der Country-Charts und in den USA Platz 46 der Airplay-Charts. „Pickup Truck“ und „Shut Me Up“ (Platz 47 der US-Country Airplay-Charts) folgen 2014, sie geht auf große Welttournee mit The Band Perry mit 50 Konzerten. Die 25-Jährige aus Calgary gilt nicht erst seitdem als eine der vielversprechendsten kommenden Stars des „neuen Country“. 2016 wurde Lindsay Ell jeweils für den CMT Music Award und Canadian Country Music Award nominiert.

Save the Date:

5. Oktober 2017 – Köln – Blue Shell

