– Gänsehaut pur, soviel sei vorweg gesagt –

Endlich kam auch ich in den Genuss, DEN Songwriter schlechthin live zu erleben… in der fast ausverkauften Jahrhunderthalle in Frankfurt.

Das Trio „Rocket to Stardom“ eröffnete diesen musikalischen Abend mit Songs im Rockabilly- Style und brach gleich alle Regeln, die eine Vorband zu beachten hat:

⁃ nicht lauter als der Hauptact sein

⁃ keine Coverband sein

⁃ keine Songs vom Hauptact covern

Nachdem das Publikum nach dieser Aussage laut lachte, erwähnten sie, dass sie alle Regeln auf Wunsch von Kris Kristofferson brechen.

Das Publikum lachte erneut und applaudiere.

Und dann war es auch schon soweit.

Nach drei Songs betrat Kris Kristofferson die Bühne und „Rocket to Stardom“ begleiteten ihn noch einige Songs, bevor sie die Bühne verließen.

Kris Kristofferson – keine drei Meter von mir entfernt. WOW.

Das ganze Konzert über hatte ich Gänsehaut und genoss seine wunderbaren Songs.

Begleitet nur von seiner Gibson und anfangs der Mundharmonika präsentierte er seine größten Hits, wie „Sunday Mornin‘ Comin‘ Down“, „The Pilgrim – Chapter 33“, „Help Me Make It Through The Night“ oder auch dem unvergessenen Song „Me & Bobby McGee“

Anderthalb Stunden feinste Songwriter- Songs auf der Bühne der Jahrhunderthalle – und das Publikum lauschte einfach den Tönen, ohne Geschnatter. Traumhaft! Dass es so etwas überhaupt gibt!

Mitgesungen und laut applaudiert wurde, ja. Aber das ist auch völlig legitim. Und das dankte Kris zwischen den Songs auch immer wieder.

Bevor er sich von seinen Fans verabschiedete präsentierte er noch einmal Songs mit „Rocket to Stardom“.

Mit „Please Don’t Tell Me How This Story Ends“ dankte Kris Kristofferson von der Bühne ab und es gab selbstverständlich Standing Ovations für ihn.

Kris Kristofferson ist sichtlich gealtert, die Stimme teils zittrig und die Akkorde nicht mehr ganz perfekt, aber das alles tat diesem Abend keinen Abschlag. Mit 81 Jahren auf Welttournee gehen und die Menschen mit seinen Songs begeistern – das schafft kaum ein anderer!

Ich bin glücklich diese lebende Legende Live gesehen zu haben und erinnere mich sicherlich noch lang an diesen besonderen musikalischen Abend zurück.

Danke Kris!