Seit 2005 findet die CMA Songwriters Series in den USA statt, jetzt kommt die international erfolgreiche Veranstaltungsreihe zum ersten Mal nach Deutschland. Das Konzept: In zwei Stunden präsentieren ausgewählte Country Music-Songwriter die Geschichten hinter der Entstehung ihrer Songs. Zum exklusiven Deutschland-Debüt am 12. Oktober 2017 in Berlin hat Wizard Promotions in Zusammenarbeit mit der Country Music Association die Erfolgs-Songscheiber Brandy Clark, Marcus & Levi Hummon, Michael Tyler und Angaleena Presley eingeladen. Zusammen werden sie auf der Bühne Anekdoten über ihre Stücke erzählen, um sie später natürlich auch akustisch live so vorzustellen, wie sie ursprünglich geschrieben wurden. Während der Show haben die Musikliebhaber im Publikum also genügend Gelegenheit, die Umstände, Herausforderungen, Persönlichkeiten und Prozesse hinter einigen der größten Country-Hits der Gegenwart kennenzulernen.

„Ich freue mich sehr darauf dieses besondere Format in Deutschland präsentieren zu dürfen. Ob Country-Fan oder nicht, die CMA Songwriter Series sind ein musikalisches Erlebnis erster Güte und es ist immens spannend so nahen Input zum Kreativprozess der Künstler zu bekommen.“, so Oliver Hoppe, Managing Director Wizard Promotions.

„CMA’s Expansion der ‘Songwriters Series’ nach Deutschland, und auch in viele andere Teile der Welt, bedeutet für unsere Firma zugleich Schlüsselstrategie und Mission“, erklärt Sarah Trahern, Chief Executive Officer von CMA. „Die Fans in Europa haben Country Music und ihre Künstler schon sehr lange in ihr Herz geschlossen, besonders natürlich die Songwriter aus Nashville. Diesen andauernden lokalen Support und das Wachsen des Genres zu beobachten, ist eine aufregende Sache.“

In diesem Jahr geht die CMA Songwriter Series in ihre 13. Saison. Ursprünglich gestartet in New York, gibt es seit 2012 auch Auftritte in Europa, zuerst in London, Dublin und Belfast. Im Jahr darauf kehrte man wieder nach Dublin, London und auch Paris zurück. Seit 2014 findet die CMA Songwriters Series alljährlich in London als Teil des größten europäischen Country-Festival Country to Country (C2C) statt und feiert am 12. Oktober 2017 ihr Live-Debüt in Deutschland.

Mit dabei sind in diesem Jahr Brandy Clark, die vor ihrer eigenen Karriere u.a. verantwortlich war für The Band Perrys ‚Better Dig Two‘, Miranda Lamberts ‚Mama’s Broken Heart‘ und Kacey Musgraves‘ ‚Follow Your Arrow‘, letzterer gewann 2014 sogar den ‚CMA Song of the Year Award‘. Außerdem stellt sich Grammy-Gewinner, Regisseur, Kinderbuchautor und Musical-Verfasser Marcus Hummon den Zuschauern vor. Der Allrounder schrieb u.a. Hits wie ‘Bless The Broken Road’ (Rascal Flatts), ‘Cowboy Take Me Away’ und ‘Ready To Run’ (The Dixie Chicks), ‘Born To Fly’ (Sara Evans), ‘One Of These Days’ (Tim McGraw) und ‘Only Love’ (Wynonna). Auch sein Sohn Levi Hummon hat schon einige Erfolge aufzuweisen: Er verfasste Songs mit und für Jimmy Robbins, Shane MacAnally, Andrew Dorff, Josh Osborne, Jonathan Singleton, Nathan Barlowe, Brandy Clark und Trevor Rosen. Zusammen mit dem legendären Aerosmith-Frontmann Steven Tyler komponierte er dessen Single ‚Red, White And You‘ – ein Nr. 1-Hit in Italien. Mit dem erst 23-Jährigen Michael Tyler ist trotzdem ein alter Hase mit an Bord, er wird die Geschichten hinter seinen Hits ‚Somewhere On A Beach‘ (Dierks Bentley), Jason Aldeans ‚Laid Back‘, ‚Shipwrecked‘, ‚Ain’t Startin Tonight‘ und ‚Moonwalkin‘ von Locash und das Jason Aldean/Kelsea Ballerini-Duett ‚First Time Again‘ zum Besten geben. Mit Angaleena Presley, einem Drittel der Gold-Album-Band Pistol Annies, wird zusätzlich eine Frau die Bühne betreten, die ebenfalls viel aus ihrer Karriere zu berichten und ihr aktuelles zweites Solo-Album „Wrangled“ mitgebracht hat. Alles in Allem darf ein aufregender Abend für Country-Fans erwartet werden.

SAVE THE DATE:

Donnerstag, 12.10.2017 – Berlin / Columbia Theater

Tickets sind ab Freitag, dem 30. Juni 2017 – 11.00 Uhr unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.



Weitere Informationen unter: www.wizpro.com | www.cmaworld.com/cma-songwriters-series