Nach ihren vier Konzerten im November 2016 (CountryHome berichtete) werden The Cadillac Three im Herbst für weitere Konzerte nach Deutschland kommen.

Das Southern Rock-Trio aus Nashville/Tennessee hat vier Shows im November 2017 bestätigt, um sein am 25. August 2017 erscheinendes Album „Legacy“ (Big Machine/Universal) live vorzustellen.

Jaren Johnston, Kelby Ray und Neil Mason treten in folgenden Städten auf: in Berlin am 1. November 2017 im Columbia Theater, in Hamburg am 2. November 2017 im Uebel & Gefährlich, in Köln am 3. November 2017 im Luxor und in München am 4. November 2017 im Technikum.

Sie gehören zu den vielversprechendsten Newcomern aus dem Spannungsfeld zwischen Country und Southern Rock und haben mit ihren ersten beiden Alben „The Cadillac Three“ (2012) und „Bury Me In My Boots“ (2016) sowie den dazugehörigen Tourneen für allerlei Gesprächsstoff und Wirbel in der internationalen Szene gesorgt.

Jetzt touren The Cadillac Three im November 2017 wieder durch vier deutsche Städte, im Gepäck ihr drittes Werk „Legacy“, das über Big Machine/Universal vertrieben wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen zugereisten Musikern stammen Jaren Johnston (v, g), Kelby Ray (b, v) und Neil Mason (dr, v) alle aus Nashville und haben somit das Country/Southern Rock-Gen in die Wiege gelegt bekommen. Nachdem sich ihre erste gemeinsame Band, American Bang, 2011 auflöst, nennen sie ihr nächstes Projekt zunächst The Cadillac Black. Während der Gründungsphase schreibt Frontmann Johnston zusammen mit anderen Künstlern einige Songs: „You Gonna Fly“ mit Superstar Keith Urban, „Southern Girl“ mit Tim McGraw und mit Mason zusammen „Days Of Gold“ für Jake Owen. Unter ihrem alten Namen veröffentlichen sie 2012 ihr selbstbetiteltes Debüt, das allerdings nach der Umbenennung und dem neuen Plattenvertrag mit Big Maschine in Europa als „Tennessee Mojo“ neu aufgelegt wird. Diese Version des Debüts enthält übrigens ihre eigene Fassung von „Days Of Gold“. Ende 2013 erscheint mit „The South” ihre erste Single, auf der auch Florida Georgia Line, Dierks Bentley und Mike Eli (Eli Young Band) zu hören sind. Der Song debütiert auf Platz 58 der “Country Airplay-Charts” kurz vor Weihnachten 2013, steigt bis Platz 33 und verkauft sich über 165.000-mal. Im Januar 2014 ist die Band mit dem Stück in einer Episode der TV-Serie „Nashville“ zu sehen, was ihnen einen weiteren Popularitätsschub verschafft. Auf dem erfolgreichen Mötley Crüe-Tribut „Nashville Outlaws“ im Sommer 2014 machen sie sich mit ihrer Coverversion des Crüe-Hits „Live Wire“ neben Stars wie LeAnn Rimes, Darius Rucker (Ex-Hootie & The Blowfish) oder Aaron Lewis (Ex-Staind) eine hervorragende Figur. 2015 schaffen sie es, an einem Wochenende zuerst am Freitag im amerikanischen Fernsehen, am Samstag in Großbritannien auf dem Download-Festival und am Sonntag wiederum auf einem US-Open Air aufzutreten. „Bury Me In My Boots“, der Zweitling von The Cadillac Three, kommt im August 2016 auf den Markt und erreicht in den USA mit 11.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche nach Veröffentlichung Platz 5 der „Billboard Top Country Album“-Charts.

Danach folgt eine erste, fast überall ausverkaufte Europa-Tour, bei der sie auch das Publikum in den vier deutschen Medien-Städten Berlin, Hamburg, Köln und München begeistern. In ihrer Heimat begeben sich die drei Musiker vom 19. Januar bis 17. März 2017 auf ihre erste eigene Headliner-Tournee. Jetzt erscheint am 25. August ihr drittes Album „Legacy“, auf dem sie in Eigenregie erneut elf Songs produziert haben, die ihre Songwriter-Qualitäten und gleichzeitige Erdung zwischen den beiden Polen Country und Rock hervorheben. So urteilt die Szene-Webiste „Rare Country“: „Ohne Zweifel haben sich TC3 noch nie an die Regeln des Country gehalten.“ Dazu passen die europäischen Support-Slots der Band im Sommer, wo sie u.a. mit Linkin Park in Frankreich und mit Aerosmith in England auftreten werden, bevor die mitreißende Live-Band Anfang November nach Deutschland kommen wird.

Tourdates „Long Hair Don’t Care Tour 2017“

Special Guests: Broken Witt Rebels

Mittwoch, 01.11.17 – Berlin / Columbia Theater

Donnerstag, 02.11.17 – Hamburg / Uebel & Gefährlich

Freitag, 03.11.17 – Köln / Luxor

Samstag, 04.11.17 – München / Technikum

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 16. Juni 2017. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Donnerstag, dem 15. Juni 2017 – 10:00 Uhr, bietet CTS Eventim einen exklusiven Fanclub-Presale an.

Bild & Textmaterial, sowie weitere Informationen:

www.wizpro.com