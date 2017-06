Zum allerersten Mal in ihrer jungen Karriere werden Dan + Shay in Deutschland auftreten. Das US-amerikanische Country-Pop-Duo aus Nashville/Tennessee hat zwei Shows Anfang Dezember 2017 bestätigt, um ihr am 3. Juni 2016 erschienenes zweites Album „Obsessed“ (Warner Music Nashville) live vorzustellen. Dan Smyers und Shay Mooney werden in folgenden Städten zu sehen sein: in Hamburg am 9. Dezember 2017 im Häkken und in Köln am 10. Dezember 2017 im Luxor.

Mit Dan + Shay stellt sich eines der erfolgversprechenden Duos des neuen US-Country zum ersten Mal in Deutschland vor. Mit den zwei US-Top-10-Alben „Where It All Began“ (2014) und „Obsessed“ (2016) haben die beiden jungen Künstler eine der erstaunlichsten Karrierestarts der letzten Zeit bewerkstelligt:

Dan Smyers (Jahrgang 1987) wächst in Pennsylvania auf, Shay Mooney (Jahrgang 1991) in Arkansas. Die beiden Songwriter, vorher in diversen Bands, treffen sich 2012 in Nashville und beginnen sofort ihre Zusammenarbeit. Binnen zweier Monate erhalten sie einen Publishing Deal und bereiten ihr Debütalbum vor. Als „Where It All Began“ im April 2014 erscheint, hat die Vorab-Single „19 You + Me“ schon längst eine Platinauszeichnung erhalten. Das Album selbst erreicht die Nummer 1 der Country- und die Nummer 6 der regulären US-Billboard-Charts. Zwei weitere Hitsingles („Show You Off“ und „Nothin‘ Like You“) folgen, letztere erreicht ebenfalls eine Goldauszeichnung. Am Ende des Jahres werden Dan + Shay für den Country Music Award nominiert. Sie gehen zuerst auf Tour mit Hunter Hayes, dann mit Blake Shelton und The Band Perry, bevor sie im Oktober 2014 ihre erste eigene Headliner-Tour ausverkaufen. Nach einem weiteren Supportslot für Hunter Hayes gehen sie erneut im Oktober 2015 auf eigene Gastspielreise. Das zweite Album „Obsessed“ kommt im Juni 2016 auf den Markt und steigt bis auf Platz 2 der Country- und Platz 8 der US-Billboard-Charts, die erste Single „From The Ground Up“ wird erneut mit Platin veredelt. In Großbritannien landen sie sogar auf Platz 1 der dortigen Country-Charts. 2016 gehen sie u.a. mit Darius Rucker (Ex-Hootie & The Blowfish) und Michael Ray auf Tour. Ihre Single „When I Pray For You“ aus dem Soundtrack zum Fantasy-Drama „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott” (April 2017) ist ein weiterer Top 40-Erfolg in den Country-Single-Charts und steigt sogar auf die Nummer 3 der Billboard-Christian-Charts.

Mit ihrem makellosen Gesang und dem sicheren Gespür für clevere, aber nachvollziehbare Songs hat sich das junge Duo sehr schnell einen sehr guten Namen in der Szene des ‚New Country‘ gemacht. Vor allem die Hinzunahme von Elementen des 90er-Rock und R&B machen Dan + Shay nicht nur für Country-Fans zu einer interessanten Band. Ihren Vorbildern Rascal Flatts, Keith Urban und Tim McGraw stehen sie damit in Nichts nach, sondern in der Tradition derselben.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 2. Juni 2017. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Mittwoch, dem 31. Mai 2017 – 10:00 Uhr bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim Presales an.

Weitere Informationen unter:

www.wizpro.com | www.danandshay.com | www.warnermusicnashville.com