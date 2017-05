Bellamy Brothers – das Original

Das aus Florida stammende Duo – David und Howard Bellamy, geben in Kulmbach eines ihrer ganz wenigen Konzerte in Europa und ihrem einzigsten Auftritt in Deutschland für das Jahr 2017. Soviel sei bereits jetzt verraten, dass Musiker-Duo wird ein Feuerwerk an Hits aus 40 Jahren Bellamy Brothers-Karriere starten und die Brüder werden am Mittwoch den 20. September in der Dr.-Stammberger-Halle ein Konzert der Extraklasse abliefern.

Es ist bald 40 Jahre her, dass Howard und David Bellamy, bekannt als die Bellamy Brothers, die Pop und die Countryhitparade mit ihrem „Let Your Love Flow“ stürmten. Wobei einschränkend gesagt werden muss, dass der Song nur Platz 21 in der Countryhitparade erreichte, aber eine Popnummer 1 wurde und auch international für die beiden der Durchbruch bedeutete.

Wer denkt in Deutschland nicht an die deutsche Coverversion von Jürgen Drews?

Der erste Bellamy Brothers Country Top Hit wurde 1979 der Titel:

„If I Said You Have A Beautiful Body Would You Hold It Against Me“.

Für die Bellamy Brothers begann damals eine außergewöhnliche Karriere, Heute können sie auf 29 Studioalben, insgesamt 47 Songs in der Countryhitparade, wovon acht die Nummer 1 erreichten, zurückblicken. International sind sie eine Zugnummer und ihre Tourneeerfahrung in den Staaten, Europa und Australien ist riesig.

Ans Aufhören denken die beiden trotz des erreichten Rentenalters überhaupt nicht. „Wir haben unsere Musik nie als Arbeit betrachtet, daher machen wir vorerst weiter. Unser einziger Maßstab dafür ist die Gesundheit. Solange wir fit sind, machen wir gerne weiter.“

Als Opener konnten Texas Heat gewonnen werden.

Texas Heat war eine Cash-beeinflusste Band, als es noch gar keine Cash Tribute Bands gab. Und Texas Heat ist auch keine Tribute Band, denn Texas Heat ist nicht nur ein Name, Texas Heat ist ein Konzept. Und das ist ganz eng mit dem Namen Bernd Wolf verknüpft.

Nach dem Umzug aus dem Rheinland in den Landkreis Oldenburg im Jahr 2015 hat Bernd Wolf nun um sich und seine Partnerin Elisabeth Erlemann eine neue Besetzung formiert, die sich nun anschickt, die Geschichte sowohl mit eigenen Songs als auch mit moderner Country Music weiter zu schreiben!

Besetzung:

Bernd Wolf – lead & backing vocals, electric & acoustic guitars, mandolin

Elisabeth Erlemann – lead & backing vocals, acoustic guitar Ulf Glau – electric & acoustic guitar Jens Lükermann – bass, backing vocals

Gunnar Olsen – drums, backing vocals

http://www.texasheat.de/

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, Karten kann man erwerben über eventim.de und okticket.de .

