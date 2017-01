Pünktlich zum 7. Internationalen Country Music Meeting in Berlin vom 3.-5.2.2017 ist er erschienen: der vierte Sampler des Country Music Meetings mit 20 der teilnehmenden Künstler.

Unter dem Label AWeSome Myousix erschien dieses Album und ist selbstverständlich während der Veranstaltung im Fontane Haus Berlin Reinickendorf zu erweben.

Wie auch das Country Music Meeting selbst, ist der Sampler ein schöner, ansprechender Mix aus nationalen und internationalen Musikern/ Bands – es macht Freude die CD anzuhören.

Der Großteil der Künstler war auch im vergangenen Jahr auf dem Meeting vertreten und es ist sehr erfreulich, dass diese – mir bis dato teils unbekannte – Künstler, wieder dabei sein werden.

Es lohnt sich auf jeden Fall, das Country Music Meeting am ersten Februar- Wochenende zu besuchen, vielleicht auch einen Abstecher in den angrenzenden American Western Saloon zu unternehmen und sich selbst mit den schmackhaften Burgern zu verwöhnen, und natürlich den Sampler zu erwerben. So hat man eine schöne Auswahl der Musik noch für die Rückfahrt nach Hause im Gepäck.

Freut euch drauf – auf die CD und das Country Music Meeting!

Hier noch die Songliste Country Music Meeting 2017- Sampler:

Hank Rose and the swinging Horses – The bottle let me down Larry Schuba – Alte Hunde, kleine Kinder Hard Travelin´- Pancho & Lefty Padraic „Tiny“ McNeela (IRL) – Turn the Page Ive & T.Bo – Ballad of Johnny Lobo Thompson Brothers (USA) – Don´t do it Hardcore Troubadours – 15 years of Blood, Sweat and Tears Old Johnny´s Crew – Chaingang Blues Taneytown (NL) – Movin on Trashvillians – I drink my blues away Stevie Simpson (UK) – Airboats, Guns & Whisky Jannet Bodewes (NL) – Blue Days Rebel Bunch – Stand Up Laura van den Elzen (NL) – Country Love Timberline (CH) – Lay You Love On Me Music Road Pilots (NL) – Drive You Outta My Mind Holger Bogen (4 Cash) – Wild Horses Tom Reno – Wonderland Jens Dammann – Auch Cowboys werden älter Hank Rose and the swinging Horses – Cold Cold Heart