2017 – was wird uns das Jahr bringen? Liebe Freunde der Countrymusic – das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und ich möchte Euch für das kommende Jahr Alles Gute wünschen. Bei mir sieht es leider nicht danach aus! Obwohl ich ja im Herbst einige Wochen im Krankenhaus bzw. Reha verbracht habe – der kleine Erfolg endete abrupt noch im November und ich kam erst am 23.12. wieder nach hause! So kommen meine Weihnachtswünsche an Euch mit Verspätung! Vermutlich ist dies auch gleichzeitig das letzte mal, das ich mich melden werde. Eine größere Sache mußte ich leider ad acta legen, eine Weitere und einige Kleine auch! Tut mir leid! Aber es scheint wohl doch das zu sein, was ich nicht wahr haben wollte!. Was nun kommt ??? aber vielleicht geht es ja auch ganz schnell?!

Ich hoffe, daß ich vielleicht noch die Kraft habe, meinen Merle Haggard Artikel zu vollenden!

Liebe Freunde und Bekannte – ich wünsche Euch Alles Gute für das kommende Jahr! Und weiterhin viel Spaß an und mit unserer so geliebten Musik!

Dieter Mühlena

Ähnliche Beiträge