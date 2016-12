Country- Legende Kris Kristofferson kommt 2017 nach Deutschland

Kris Kristofferson, der mit seiner unvergleichlichen Art die Country-Musik neu definiert hat, kommt für vier exklusive Shows nach Deutschland. Seit über 60 Jahren ist der Singer Songwriter und Hollywood-Schauspieler auf den Bühnen der Welt zu Hause. Heute, am 21. Dezember 2016, startet der Vorverkauf für seine Tour, bei der er seine alten – allen voran „Me and Bobby McGee“- und aktuellen Songs präsentieren wird!

Das aktuelle Album des 80-Jährigen, „The Cedar Creek Sessions“ (2016), wurde diesen Monat erst für einen Grammy in der Kategorie „Best Americana Album“ nominiert und reiht sich damit nahtlos in die beeindruckende Diskographie des Ausnahmekünstlers ein, die mit seinem Debüt „Kristofferson“ 1970 ihren Anfang nahm. Zwischen den beiden Punkten liegen zahllose Auftritte, glückliche Fügungen, langjährige Freundschaften, die Aufnahme in die Country Music Hall of Fame und die Songwriters Hall of Fame, die Gründung einer Country-Supergroup gemeinsam mit Johnny Cash, Willie Nelson und Waylon Jennings, über 70 Hollywood-Filme und ein Grammy Lifetime Achievement Award im Jahr 2014.

Vor allem seine Art und Weise Songs zu schreiben war und ist noch heute revolutionär und einmalig: Er gab Unterdrückten und Benachteiligten eine Stimme und prangerte Ungerechtigkeiten offen an. Seine Songs gleichen Oden an die Freiheit, an die Liebe und an das Leben als Underdog. Für Kristofferson wurde der Begriff Country-Poesie geschaffen und bis heute ist er der Meister ebendieser. Sein Leben und seine Karriere umspielen unzählige Mythen, wie etwa die des Kennenlernens mit Johnny Cash: Der ausgebildete Hubschrauberpilot Kristofferson soll mit einer Flasche Bier und dem Demo der späteren Hitsingle von Cash „Sunday Mornin’ Comin’ Down“ in der Hand im Garten von Johnny Cash gelandet sein. Ob die Geschichte stimmt, wissen vermutlich nur die beiden, aber das ist auch egal, denn sie ist Teil der Legende Kris Kristofferson und das ist er zweifellos – eine der großen Legenden des wichtigsten Genres der USA, der Country-Musik.

Konzert-Termine

18.06.2017 Hannover, Blues Garage *An intimate evening with Kris Kristofferson*

30.06.2017 Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

03.07.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.07.2017 Ulm, Ulmer Zelt *VVK startet demnächst*

Photo: Ash Newell