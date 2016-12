Bluegrass-Jamboree Dreieich am 25.11.2016

Das Bluegrass Jamboree ist eine jährlich von Mitte November bis Mitte Dezember stattfindende

Konzert-Tournee, die von Rainer Zellner organisiert und präsentiert wird. 3Bands aus dem Bereich

Bluegrass und Americana touren dann im „Banjobus“ quer durch Deutschland, 24 Stationen hatte die

Tour in diesem Jahr. Ich selbst bin seit 4 Jahren inzwischen regelmäßig bei mindestens einem Gig

dabei. Am letzten Freitag im November ist traditionell Dreieich in der Nähe von Frankfurt an der

Reihe. Auch Tradition ist bei dieser Tour, dass dort, wo es möglich ist, eine Band aus der Region als

Vorgruppe im Foyer spielt. In Dreieich waren es dieses Mal die „Random Strings“ aus dem

Frankfurter Raum. Diese hab ich leider verpasst, weil ich erst gegen 19:50 etwa im Bürgerhaus

eingetroffen bin.

Pünktlich um 20:00 ging im Saal des Bürgerhauses das Licht aus und der Organisator des Ganzen,

Rainer Zellner betrat die Bühne. Er begrüßte das Publikum, sagte ein paar Worte zu der Musik und

dem Ablauf des Abends und stellte die ersten Musiker vor, welche dann auch gleich auf die Bühne

kamen. „The Honey Dewdrops“, das sind Laura Wortmann und Kagey Parrish aus Baltimore.

Ihre Musik ist eine Mischung aus Bluegrass und ruhigen Americana-Balladen, im Stil von Gillian

Welch, welche vor allem durch ihren Harmoniegesang fasziniert. Die meisten Songs haben sie selbst

geschrieben und entstammen ihren bisher 4 CDs, die sie im Laufe der Zeit veröffentlicht haben. Man

spürt förmlich, dass beide nicht nur auf der Bühne zusammen sind, sondern dass da ein viel tieferes

Vertrauen existiert. Singer-/Songwriter der Extraklasse.

Danach kam Rainer wieder und kündigte eine italienische Band an… „The Truffle Valley Boys“…

Was dann auf der Bühne passierte, muß man einfach erlebt haben… Man konnte denken plötzlich in

den 50ern zu sein und da vorne stehen „Bill Monroe & his Bluegrass Boys“… absolut genial, was diese

4 jungen Musiker da zelebriert haben. Klassischer Bluegrass in Reinkultur. Meist kurze, rasant schnell

gespielte Stücke mit den traditionellen Instrumenten wie Fiddle, Banjo, Mandoline, Dobro, Gitarre

und Kontrabass, dazu hoher nasaler Gesang… Die Zeit bis zur Pause verging einfach viel zu schnell…

In der Pause konnte man dann CDs kaufen und/oder mit den Musikern reden, Fotos machen oder

einfach nur etwas Essen oder Trinken. Nach 20 Minuten ging es weiter. Rainer stellte die letzte Band

des Abends vor. „The Goodbye Girls“, das sind 4 junge Frauen die sich in Boston auf dem „Berkley

College of Music“ kennengelernt haben und jetzt gemeinsam die Bühnen dieser Welt „unsicher

machen“. Eine Mischung aus Folk, Country & Bluegrass, mal flott, mal ruhigaber immer mit einer

ausgelassenen Spielfreude. Diese Mädels boten eine Show für Ohren und Augen…

Zum Abschluss dann die obligatorische Session mit allen beteiligten Musikern, bei der auch Rainer

zur Mandoline griff und mitspielte. Da kommen dann traditionelle Stücke dran, die alle kennen und

wo jeder Musiker zu seinem Solo kommt. Da vergeht die Zeit wie im Fluge… Logisch, dass es nicht

ohne Zugaben ging. Die ersten 2 Zugaben haben alle gemeinsam bestritten, dann für die letzte

Zugabe kamen nochmal 2Musiker der „Truffle Valley Boys“ auf die Bühne, bevor gegen 23:00 die

Veranstaltung offiziell zu Ende war… Im Foyer konnte man noch CDs kaufen und mit allen nochmal

ein paar Worte wechseln. Rainer hat auch dieses Jahr wieder ein wunderschönes

abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und ich bin schon sehr gespannt, wer im

nächsten Jahr dann dabei ein wird. Gerade bei den „Goodbye Girls“ fiel mir das „Goodbye“-Sagen

schwer… Herzlichen Dank an Rainer Zellner für dieses wunderbare Event und ich hoffe, dass es uns

noch lange erhalten bleibt!

Bericht und Fotos: Steffen Jammrath