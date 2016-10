Am 09.10. war es soweit – die Fränkische Country Band Amarillo feierte ihr 25.Jähriges Bühnen Jubiläum. Statt fand das ganze in der Grünen Halle in Fürth, welche leider Ende des Jahres ihre Pforten schließt.

Der Einladung folgten neben zahlreichen Fans die teilweise eine weitere Anreise wie zB von der Französichen Grenze in Kauf nahmen, auch einige ehemalige Mitglieder und Wegbegleiter der Band sowie einige weitere Country Sänger/innen.

Das Konzert glich einer großen Session aus ca. 18 Künstlern bestehend aus der aktuellen Besetzung:

-Sebbo (Lead-Vocals, Harmony-Vocals, Acoustic-Guitar und Harp)

– Thomas Schönheiter ( Keyboard, Acoustic-Guitar, Harp, Accordion, Flügel, Mandolin, Dobro, LapStell und Vocals)

– Klaus Schönauer ( Drums, Percussion und Vocals)

– Jochen Sauter ( Acoustic & E-Guitar und Vocals) und

-Peter Tobolla ( Bass und Vocals)

und folgenden Ehemaligen- und Gastmusikern:

-Peter Windisch ( E-Guitar und Vocals) der inzwischen in die Rock Szene gewechselt hat

– Lee Hunter (Vocals)

– Mike Lindner (Pedal Steel)

– Christian Herzberger ( Fiddle) spielt inzwischen u.a. In der Band von Gregor Meyle

– Markus Wölfel (Drums)

– Bört Förster ( Bass und Vocals)

– Harvey Schüler, der inzwischen Lehrer in Berlin ist (Bass und Vocals)

– Bernie Paptistella ( Drums und Vocals)

– Helmut Limbeck ( Fiddle und Vocals)

– Achilles Kuhn ( Pedal Steel)

– Von der Band Rock’n Rodeo Stanley Nesvarba ( E-Guitar und Vocals)

– Maggie Horn ( Acoustic Guitar und Vocals) und

– Hans Horn ( E-Guitar )

Außerdem noch eine Handvoll weiterer Künstlern aus der lokalen Country Szene die es sich nicht nehmen lassen wollten im Publikum dabei zu sein. Diese waren Noby, Sanne Sammler, Monika Romanovska und Steffi Glässer von den Crown Jewels, Funky von Sebbo and the Washboardbellies, Willi Knothe und Barry P. Foley.

Sollte ich jemanden vergessen haben tut es mir leid, es war keine Absicht!

Los ging es im ersten Set mit oben genannter Besetzung u.a. mit dem von Rodney Croweell geschrieben „Even Cowgirls geht the Blues“, dem eigenen Titel “ Broken Heart- still in Love“, Vince Gills “ Reassons for the tears I cry“ bei dem Klaus mal von seiner Schießbude nach vorne kommen durfte, “ Brokenheartsville “ von Joe Nicholson und der Aufforderung das alle doch mit Kaffee anstoßen sollen, schließlich gibt es heute Country Musik zu Kaffee und Kuchen! ( angelehnt daran das das Konzert am Nachmittag begann).

Ab dem zweiten Set holten Amarillo dann nach und nach ihre alten Wegbegleiter mit auf die Bühne. Das Publikum bekam einiges zu hören was man teilweise in dieser Form nur selten präsentiert bekommt. Zeitweise glänze die Band mit zwei Fiddlern und zwei Pedal Steelern!

So spielten sie z.b. von Garth Brooks „That Summer“, Jimmy Buffetts “ Margaritaville“ „Texas Tornado“ von Tracy Lawrence, „I Need more of you“ der Bellamy Brothers, oder “ Family Tradition“ wo das Publikum bei den Zeilen „Why get you drink?“ und „Why do you roll smoke Lautstark mit “ to get drunk“ und „to get stoned antwortete.

Das dritte Set wurde mit Wings on my Dreams“ eröffnet dieser Song wurde für die Band von einen Songwriter in Nashville geschrieben. Er war in den letzten Jahren leider nicht mehr zu hören, soll aber wieder ins Programm aufgenommen werden.

Jetzt wurde es kurz etwas Förmlich in Form zweier Reden. Der Herausgeber eines Fränkischen Country Musik Magazines gratulierte den Jungs zum 25. jährigem und den Verdiensten der Country Musik. Außerdem wurde in der Rede auch der Gewinn des Deutschen Country Musik Preises erwähnt den Amarillo im Jahre 2006 für sich gewinnen konnte. Daraufhin gab es noch einen kleinen „Award“ sowie eine süße Überraschung. Auch der Besitzer der Grünen Halle ließ es sich nicht nehmen ein paar Worte zu sprechen, schließlich war es Sebbo als Veranstalter zu verdanken das die Country Musik dort Einzug erhielt, da es dort vorher „nur“ Blues und Jazz zu hören gab. Die Country Musik war aber mindestens genauso erfolgreich und man muss die Halle schon schließen um sie da heraus zu bekommen witzelte er über die Schließung.

Danach ging es aber wieder musikalisch weiter mit „Point of rescue“ von Hel Ketchum, gefolgt von John Andersons “ Seminole Wind“.

Ein Teil der Band Rock’n’Rodeo übernahmen nun die Bühne. Amarillo spielte auf dem 40. Geburtstag der Frontsängerin und somit lag es nahe den Jungs musikalisch zu gratulieren u.a. mit „Lousiana Saturday Night “

Weil wir gerade bei Geburtstagen waren, unter den Gästen befanden sich auch zwei Geburtstagskinder. Einer Davon bekam neben dem obligatorischen „Happy Birthday“ noch „My Kind of DJ“ von Bört Foster zu hören.

Daraufhin ging es mit den „Amarillo all Stars “ weiter welche noch einige Songs wie z.B „As she walk away“ der Zack Brown Band oder „Fox on the run“ von Manfred Mann zum Besten gab.

Der Nachmittag/Abend verging wie im Fluge und das Publikum war begeistert was man nicht nur am Applaus sondern auch an den zufriedenen Gesichtern sah!

Zum Abschied gab es die Erklärung wie die Band zu ihrem Namen kam. Eigentlich wollten sie sich die Kentucky Headhunters nennen. Da aber eine Band mit ähnlichen Namen eine super Kritik in einer Zeitung bekam für einen Auftritt eines Lokals wo sie bald spielen sollten wurde dies wieder verworfen. Mit einen Kasten Bier saß man im Probenraum zusammen, und im Kassettenrekorder lief Georges Straits „Amarillo by morning“ und so beschloss man, das nehmen wir und nennen uns Amarillo!

Mit diesem Song wollte man sich auch verabschieden aber die Gäste ließen die Jungs nicht ohne Zugabe gehen. Somit gab es noch „Time marches on“ von Tracy Lawrence und zu guter Letzt „Sultans of Swing“ der Dire Straits zu hören.

Es war ein durchweg tolles Konzert inklusive einer kleinen Zeitreise v.a. für jene Fans die die Band seit vielen Jahren begleiten. Man sah mal wieder Leute die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ich selbst kenne die Jungs zwar noch keine 25 Jahre aber gute 10 dürften es sein, und es hat mich gefreut an diesen Tag dabei sein zu können!

Auch noch einmal von mir Herzlichen Glückwunsch für 25 Jahre wunderschöne Country Musik, tolle Konzerte mit einigen lustigen Erlebnissen und danke für die schönen Stunden und Zeit mit euch und eurer Musik! Auf die nächsten 25 Jahre damit das halbe Jahrhundert voll wird!

Bericht und Fotos: Alexandra Rost – https://www.facebook.com/schumidog