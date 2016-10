Am Freitag hieß es für LKW´s und Trucks rauf auf die deutschen Highways und ab Richtung Vechta in Niedersachsen. Dort fand zum 5. Mal das Truck Festival statt. Rund 500 Anmeldungen gingen zuvor bei Günther und Ulla Pille ein. Aber nicht nur LKW´s und Trucks, sondern auch die Trecker Freunde Steinfeld und der Oldtimerverein trafen an diesem Wochenende aufeinander. Auf dem großen Festplatz am Stoppelmarkt war für jeden etwas geboten. Bereits am Freitagabend wurde das Festzelt ordentlich eingeheizt.

Nachdem Elvis (Double) mit seinen Songs das Publikum begeisterte, sorgte die Country Lady Linda Feller mit Ihrem neuen Album für „Frischen Wind“. Den Abschluss des ersten Abends machten die Blues Brothers (Double). Am Samstag stand ebenfalls ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für Groß und Klein auf dem Plan. Ein neuer Weltrekord mit dem größten Sandkasten in Herzform wurde gestartet. Hüpfburg, Riesenrad, Hubschrauberrundflüge und Tanzvorführungen von Line Dancern sorgten ebenfalls für Unterhaltung. Im Festzelt sorgten die Wild Bobbin Babdons, die Maverericks und DSDS Teilnehmerin Laura van den Elzen für einen tanzreichen Abend. Ebenfalls an dem Wochenende mit dabei, John Kampen und Angie & Joe Harper. Für alle Truckerfreunde fand ein Konvoi mit über 100 LKW`s und Trucks statt. Wie jedes Mal steht auch dieses Jahr eine Spendenaktion im Vordergrund. Das komplette Festival ging zu Gunsten von „Gebrochene Kinderherzen e.V.“. Die eingenommenen Spenden wurden dieses Jahr an die krebserkrankten Kinder Keylan, Sören und Can gespendet. Das darüber hinaus gesammelte Spendengeld ging an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

Bericht und Fotos: Jennifer & Timo Müller