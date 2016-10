THE CADILLAC THREE – LIVE in Deutschland

Mutig und elektrisierend. Das Nashville-Trio The Cadillac Three ist mit ihren energetischen Live-Auftritten und den aufs Wesentliche reduzierten musikalischen Instinkten als Band eine Macht. Die Mischung aus radiotauglichen Rock Hymnen, klassischen Heavy Rock Balladen und traditionellem Southern Folk erschafft einen klassischen und dennoch zeitgemäßen Southern Rock Sound, der die Band unweigerlich in die Reihe der großen Genre-Legenden wie Lynyrd Skynyrd oder Marshall Tucker Band platziert. Am 5. August 2016 veröffentlicht Universal Music das mit Spannung erwartete Album „Bury Me In My Boots“ als CD, Vinyl und Digital und im November 2016 kommen The Cadillac Three zum ersten Mal seit 2014 für vier Konzerte zurück nach Deutschland. TC3 spielen am 15. November 2016 in Berlin im Frannz Club, am 16. November 2016 in Köln im MTC, am 17. November 2016 in Hamburg im Nochtspeicher und am 18. November 2016 in München im Backstage.

Bestehend aus Jaren Johnson (Lead-Gesang), Neil Mason (Schlagzeug) und Kelby Ray (Lap Steel) sind TC3 für ihre Intensität und Vorliebe für Songwriting bekannt. Jaren’s Feingespür wurde bereits mit ACM- und Grammy-Nominierungen versehen und führte zu Charterfolgen mit verfassten Hits für Jake Owen „Beachin“, Frankie Ballard „Sunshine & Whiskey“ und Keith Urban mit Eric Church „Raise ‚Em Up“. Eine besonders enge Verbindung besteht zu Aerosmith Frontmann Steven Tyler, für dessen Country Album Jaren diverse Songs geschrieben hat. Während einer gemeinsamen Performance in Nashville nannte Steven Tyler die Band in The Cadillac Four um.

Kumpels seit der High School, hat der musikalische Zusammenschluss der Bandmitglieder globale Grenzen überschreiten lassen und eine stetig wachsende und loyale Fanbasis in UK entstehen lassen. Ausverkaufte Headline Shows, eine Auszeichnung mit dem Classic Rock Roll Of Honour Award 2014 in der Kategorie „Beste Neue Band“ und meistgespielte Band 2015 beim UK Radio Sender Planet Rock stehen auf der Insel zu Buche. Der Rolling Stone mutmaßt, “Wie bereits Kings of Leon zuvor, sind TC3 bereit für den großen Durchbruch in UK, wo sie seit zwei Jahren nahezu jede Headline ausverkaufen, und das vor dem Siegeszug in ihrer Heimat.“

Der raue und kratzige Sound definiert den Verve und die universelle Anziehungskraft von TC3 und wie die US-Tageszeitung Chicago Sun-Times vermutet: „… die Mehrheit der heutigen so genannten Country-Rocker emulieren was The Cadillac Three seit Anfang an gewesen ist“. Das PASTE Magazin liebt die „unprätentiöse Live Show, die man nicht verpassen sollte“. Mit den Special Guests Tyler Bryant & The Shakedown bringen TC3 eine weitere Rockhoffnung aus Nashville mit, die aktuell im Vorprogramm von AC/DC um die Welt tourt und kürzlich ihre erste eigene Headline Tour in Deutschland erfolgreich absolviert hat.

The Cadillac Three – Don’t Forget The Whiskey – Tour 2016

Plus Special Guest: Tyler Bryant & The Shakedown

Di 15.11.2016 Berlin / Frannz Club

Mi 16.11.2016 Köln / MTC

Do 17.11.2016 Hamburg / Nochtspeicher

Fr 18.11.2016 München / Backstage Halle

Der allgemeine Vorverkauf läuft. Tickets sind unter www.myticket.de, www.ticketmaster.de und www.eventim.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111* oder 01806 – 999 000 555* (*20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Info & Fotos: http://wizpro.com