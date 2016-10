Eine Zeitreise – Blue Moon of June im Würzhaus Söhrehof

Es sollte eigentlich zur Trucker-Club Abschlussparty nach Vechta gehen, doch dann flatterte die Einladung eines blonden Sonnenscheins und ihres Partners ein und ich fuhr nach Fulda-brück. Die Truckerfreunde mögen es mir verzeihen, aber diese Einladung hat mich total ange-schossen.

Gesagt, getan, ich machte mich auf den immerhin 200 km langen Weg nach Fuldabrück – in die Vergangenheit – zum Würzhaus Söhrehof; dort angekommen, befand ich mich in einem geschmackvoll eingerichteten Eventsaal des Lokals, die Flaggen ferner Länder hingen von der Decke, beispielsweise Bayern, eine große Bühne war vorbereitet mit PA und Micros und leider viel zu hellen bunten Scheinwerfern.

Viele der anwesenden Gästen versetzten mich zurück in die fünfziger und sechziger Jahre. Die US – Army hatte sogar zwei Soldaten geschickt, die den Leuten zeigen sollten, wie richtiger Rock’nRoll-Tanz funktioniert, das haben sie auch ausgiebig getan. Die Ausgeh-uniformen der US-Army sieht man ja auch nicht alle Tage. Eine Augenweide. Wunderschöne Ladies mit Pettycoats waren anwesend, auch genauso stilvoll gekleidete Herren. Ganz genau so muss es damals gewesen sein, in den 50er und 60er Jahren.

Die Wartezeit war endlos. Leere Bühne, riesen Tanzfläche, erwartungsvolles Publikum.

Getränke- und Essenpreise waren moderat, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ich hätte aber gerne zum Schluss bezahlt, nicht jedesmal nach Lieferung des Truckerwhiskeys (leckeres, gekühltes Mineralwasser), aber gut, die Bedienung kannte mich halt nicht.

Das Würzhaus Söhrehof ist eine sehr angenehme, stilvolle Eventkneipe in der Nähe von Kassel. Warum gibt es so etwas nicht im Raum Hannover?

Aber dann ging es los, ein elegant gekleideter Herr im schwarzen Anzug startete das Intro, für den einzigen Cowboy im Saal, ertönte eine bekannte Westernmelodie. Ein paar nette Worte von Danny June begrüßten die Gäste. Reinhard Paul, der Gesangspartner von Danny June machte den Anfang mit einem herrlichen alten Song und dann war es soweit, ein blonder Schopf lugte hinter dem seitlichen Vorhang hervor, dann kam sie heraus, wunderschön mit ihrem schwarzen Pettycoat und ihre ausdrucksvolle Stimme erklang. Danny June und ihr Partner Reinhard Paul zogen mit dem ersten Ton die Zuhörer in ihren Bann und die Tänzer auf die Tanzfläche. Die Party nahm ihren Lauf. Was Danny June mit ‚Let’s have a Party’ bekräftigte.

Ein Oldie jagte den Anderen, herrlicher Rock’nRoll erklang und brachte die Tanzfläche zum vibrieren. Die Songs von Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Bill Haley, Beach Boys aber auch Middle of the Road und Roy Orbison erklangen stimmgewaltig interpretiert von Danny June und ihrem Partner. Nach der ersten Pause erschien Danny June dann in einem herrlichen rot-weiß gepunkteten Pettycoat, dazu dieses Lächeln und ihre facettenreiche Stimme. Na ihr wisst schon! Danny June, du kannst einfach alles singen. Und Rock’nRoll ist genauso schön und ausdrucksstark wie Countrymusic.

Eine der Höhepunkte des Abends war sicherlich der Auftritt der örtlichen Tanzschule Fußknoten, (woher kennen die mich nur?); habe beim Tanzen immer den Knoten im Fuß. Die leider nur einen Tanz zeigten, wobei der sicherlich ihre volle Konzentration und Kraft erforderte, drei geschmackvoll gekleidete Tanzpaare, die Damen im schwarz-rot gepunkteten Pettycoat gaben alles und bekamen den gebührenden Applaus.

Dann wies Danny June auf den Fanclub hin, der mit Tequila, Salz und Zitrone zu allen Gästen kam, ich musste leider ablehnen, da ich ja noch fahren musste, und dann kam der passende Song: Tequila, whow, was für eine ausgelassene Stimmung. Reinhard hatte sich inzwischen von seinem Sakko und seiner Krawatte getrennt. Warum auch immer?! Stand ihm doch ganz gut!

Inzwischen bekam ich Verstärkung von Steffen Jamrat, den ich auch schon einige Jahre kenne, auch er im Cowboy-Outfit. Ich war nicht mehr alleine. Schön, dass du da warst.

Im Laufe des Abends kam der Fanclub nochmal zum Einsatz und verteilte neonfarbene Leuchtstäbe, die wir dann zu einem der ruhigen Songs schwenkten, tolle Idee. Muss man sonst teuer bezahlen.

Dieses Duo ist so perfekt und stimmgewaltig, dass es mir schwer fiel, gegen 23:00 Uhr den Heimweg anzutreten, traurig verabschiedeten wir uns voneinander. Danny June hatte erwartet, dass ich bei der Aftershow – Party dabei bin.

Auf der Heimfahrt legte sich dann auch die Gänsehaut, die ich fast den ganzen Abend hatte.

Liebe Danny, lieber Reinhard, hört was ich euch sage, ich komm wieder, keine Frage.

Euer Buddy

Fotos und Bericht: Andreas Weise/ Country Buddy