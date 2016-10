Am 23.9.2016 wurde im Old Hippies im Fränkischen Fürth die Live Musik Saison eröffnet.

Diese startete mit Daniel T. Coates zusammen mit Gabor Bardfalvi.

Das Lokal war gut gefüllt und den Besucher erwarte ein toller Abend den Dan wie folgt beschrieb:

„Hier gibt es wenig Anlage mit viel Musik, in Verbindung mit wertlosen Ansagen!“

Aber genau dieses macht ein Konzert von Daniel T. Coates aus.

Jeder der ihn kennt weiß, dass kein Auftritt dem anderen gleicht!

Es gibt keine Set Liste, keine vorher überlegten Sprüche oder geplante Abläufe.

Dafür aber eine gekonnte Mischung aus eigenen- und Covers Songs, gepaart mit lustigen Anekdoten, Sprüchen oder Erklärungen über die dargebotenen Songs.

So wurde das Publikum in Fürth – der Stadt die nie schläft (o-Ton Dan) zbsp. aufgefordert auf den Tisch zu tanzen aber getreu dem Motto des Old Hippies: please Not linedance!

Das Publikum bekam u.a. „1982“ von Randy Travis, „Amarillo by Morning“ von George Strait, Dave Fowlers „Hard man to Love“ in der Version von Cody Jinks – den Daniel T. Coates vor einigen Jahren auf seiner Deutschland Tournee begleitete, oder „The Wolf“ zu hören.

Das Dan spontan Texten kann bewies er, als plötzlich ein Rosenverkäufer im Lokal stand. Da wurde mal eben ein neues Lied komponiert und man hörte „The Man with the Rose“. Als einer der Besitzer daraufhin die Tip- Milchkanne reihum gehen ließ, hörte man Dan „forgive the Man with the Rose, give the Band a Tip“ singen!

Im Laufe des Abends gab es noch eine Ankündigung für die „Daniel T. Coates Nashville Tour“ Mitte Oktober.

Er hat dort zusammen gemeinsam mit Gabor Bardfalvi, Gregg Stocki, Aaron Till, Ron Miller und Dietmar Waechtler drei Auftritte und eine Radio Show im die man auch hier zu Lande hören kann, da es wie Dan erklärte etwas Neues gibt was sich Internet nennt.

Da auch der lustigste Abend ein Ende finden muss gab es zum Abschluss u.a. noch das eigene Lied „Behind Grandpa´s House“ zusammen mit Bört Förster -neben 10 Bottles Besitzer des Old Hippies, ehemals Mitglied von der Fränkischen Country Band Amarillo und Mitglied der Bluegrass Band Gras Station- der der sich kurzerhand Gabors Bass auslieh.

Belohnt wurde dieser und natürlich jeder andere Song mit viel Applaus und durchweg zufriedenen Gesichtern!

Bericht und Fotos: Alexandra Rost – https://www.facebook.com/schumidog