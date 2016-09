Wow! Da bekommt man Gänsehaut beim zuschauen/ zuhören!

Die Country- Welthits „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver, Dolly Parton’s „I Will Always Love You“ und On the Road Again“ von Willie Nelson vereint in „Forever Country“.

Dies allein ist schon ein musikalisches Prachtstück, die Interpretation toppt jedoch alles:

30 Countrystars vereinen sich in diesem Medley zum 50. Geburtstag der CMA Awards und singen gemeinsam.