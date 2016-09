“The Strong One“ Lynne Taylor Donnovan (Cyril Rawson/Byron Hill) Pacific Records

Wow! Welch ein Song!

Sowohl traditionell, als auch zeitgemäß modern, hören wir hier die Kanadische Sängerin

mit ihrer klaren, kraftvollen Stimme. Ein Song, der ihr wie auf den Leib “geschneidert“ ist.

Es ist überwältigend, wie sie mit ihrer wunderbaren Stimme diesem feinsinnigen Text ein derart tiefgehendes Gefühl verleiht!

Ein Song, den man gar nicht oft genug anhören kann und der, meiner Meinung nach, ein

Hit werden könnte! Ich hoffe, das genügend Radio-DJ´s diesen Song spielen und somit bekannt machen – an den Hörern sollte es nicht liegen!

Lynne Taylor Donovan, die schon mit diversen Songs im modernen Gewand und auch mit ihren Videos (http://www.lynnetaylordonovan.com)

(https://vimeo.com/110596956 ) “Turn to Stone“ für Aufsehen sorgte, wäre es sehr zu wünschen, wenn dieser neue Titel zu ihrem Durchbruch auch in den USA und in Europa verhelfen würde!

Übrigens:

Der Song „The Strong One“ war 3 Wochen auf No One, 11 Wochen unter den Top Ten und insgesamt 15 Wochen in der EU/UK TOP 40 Chart!!!

Am 14. Juni 2016 war Lynne mit ihrem Song auf # 20 der World Country Chart gelistet und momentan ist sie auf # 23 der TOP 100 chart. Dieser Song erhielt weltweit sehr gute Rezensionen!

Im Laufe dieses Monats soll eine weitere neue Single von Lynne mit dem Titel:

„Am I Dreaming“ erscheinen. auch dieser Song wurde während der Session in Nashville

aufgenommen, Dieser Song wurde von Cyril Rawson und Tom Harbin geschrieben.

Sobald ich Nachricht von Gord Bridgewater (Pacific Records) erhalte, werde ich meine Leser benachrichtigen.

Ihr/Euer Dieter Mühlena