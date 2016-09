The Tuesday Four (D) , The Trigantics (A) & Voodoo Swing (USA)

Nun ja. Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätten wir alle Bands gesehen. Doch mein Begleiter streikte. Also Abfahrt in der Schweiz um ca. 15.00 Uhr. Eintreffen vor Ort ca. 18.00 Uhr. Grund: Kein Wegweiser. Veranstaltungsort im Industrie-Quartier. Wir mussten ein paar Einheimische fragen, bis wir vor einem Restaurant die richtige Wegbeschreibung erhielten. Bei unserem Eintreffen waren ein paar Ami-Schlitten vor Ort. Ich bezweifle, ob deren Anzahl an mehr wie 2 Händen abzuzählen gewesen wäre. Schade. Denn beim Färber’s handelt es sich um ein altes Riegelhaus mit schönem Biergarten. Die erste Band, die Tuesday Four, haben wir durch unsere verzögerte Anreise nicht mehr geniessen können. Sie wären draussen aufgetreten. Und bauten gerade die Bühne ab, als wir eintrafen.

Die nächste Band, die Trigantics, waren erst auf 22.00 Uhr vorgesehen. Eine ellenlange Wartezeit folgte also.

Da wir genügend Zeit hatten, konnten wir die Gegend begutachten, fanden, dass das Publikum durchaus gemischt war (Rocker, Teddies und Neutrale) und sich anscheinend angeregt unterhielt.

Voodoo Swing, der Grund für unsere Anreise, die aus Phoenix, Az. kommen, hielten sich ebenfalls im Biergarten auf und genossen dort ihr Abendessen. Wir fragten uns, was Shorty, dem Sänger zugestossen war, denn er ging an einem Gehstock und hatte ganz offensichtlich Mühe, sich vorzubewegen (Antwort: Am Vorabend stolperte er und hat sich anscheinend den Fuss verstaucht. Er wollte nicht zum Arzt und humpelte lieber ‚rum). Seine Bandkollegen umsorgten ihn indes liebevoll, heisst: Versorgten ihn mit Getränken, etc. Für jeden, der mit ihnen sprechen wollte, hatte das Trio an diesem Abend ein offenes Ohr.

Schliesslich kam die Durchsage, dass gleich das Konzert anfangen sollte. Es war 21.30 Uhr. Anscheinend hatte man mit dem Publikum Mitleid. Also stellten wir uns an und begaben uns ins Innere des Restaurants. 15 Euro kostete der Eintritt. Nicht viele waren angereist. Die Anzahl Fans aus der Schweiz war knapp an einer Hand abzuzählen, dann konnten wir ein paar Deutsche und natürlich Österreicher ausmachen.

Die Trigantics, ebenfalls ein Trio, haben ihre Show dessen ungeachtet energisch begonnen. Ihnen eigen ist ein instrumentaler Sound. Manchmal ein wenig Surf, manchmal lassen die Shadows entfernt grüssen. Das Trio hatte ganz offensichtlich mit der Anlage zu kämpfen oder mit den Räumlichkeiten, die wahrlich nicht für ein Konzert geeignet sind. Dementsprechend klang der Sound. Unbeirrt brachte die Gruppe ihr Repertoire an die Leute, darunter auch ein paar gesungene Titel.

Um ca. 22.30 Uhr war die Show beendet, die Band machte den Platz für Voodoo Swing frei, die ihre eigenen Instrumente mitbrachten.

Schade, dass nicht mehr Leute zum Konzert fanden. Schäbig für unsere eigene (CH-er) Rockabilly-Szene , dass sie nicht fähig ist, eine erstklassige Band wie Voodoo Swing zu engagieren. So viel zur Band: Sie hat gerade eine neue CD veröffentlicht. Meiner Meinung nach kann die Gruppe mit dem einzigartigen Sound einiges bieten. Nicht nur, dass Shorty ein ausgezeichneter Sänger und Songwriter ist und nebenbei ein hervorragender Gitarrist: Auch der Bassist Tommy Collins und Schlagzeuger Leeroy Nelson können sich sehen, vor allem aber hören lassen. Kurz: Das Trio ergänzt sich hervorragend.

Shorty, der eine Blueskarriere ins Auge fasste, wollte meiner Meinung nach Voodoo Swing sogar auflösen. Wir waren erleichtert als wir feststellten, dass er viel mehr mit der Gruppe auf Tournee kam. Für mich hätte er Gold vor die Säue geworfen, hätte er seine Band aufgelöst.

Mit so starken Stücken wie „My Greasy Hair“ oder „My Rockabilly Martian Girl“ schafft sich die Gruppe ihren eigenen Himmel oder Stern?

Doch: Was macht die Band so einzigartig? Es ist ihr Sound, eine Mischung aus Rockabilly und dem rauen Chicago-South Side Blues, den ich so mag. Ich glaubte, J.B. Hutto zu hören, einmal gar eine Prise Hound Dog Taylor. Dem Trio eigen ist ihr äusserst breites Repertoire, wie die neue CD deutlich macht. Auf jener findet sich sogar Honky Tonk – neben Newgrass und einer Art Gospelnummer, die von einer weiblichen Interpretin vorgetragen wird. Und auf dem neusten Werk singt nicht nur Shorty, sondern auch Tommy, der Bassist. Wer nur Frontmann Shorty entdecken wollte, dem brachte er ans Konzert gleich seine Solo-CD namens „Full Custom Boogie“ mit. Die neuste CD der Gruppe, „To You My Friend“ findet sich übrigens nicht auf Seiten wie Amazon – so viel vorab. Also wenn Ihr an ihre Konzerte geht, tut ihr gut daran, die CD zu erstehen, auch wenn die Gruppe z.B. auf die Nummer mit der lästigen Orgel gut und gerne hätte verzichten können.

Doch zurück zum Auftritt. Ihr Set begannen Voodoo Swing mit meiner Lieblings-Nummer: „My Greasy Hair“. Zwar eine gute Entscheidung, will man das Publikum von Anfang an für sich einnehmen,…aber ich hätte das Stück lieber als Zugabe genossen. Der Sound war übrigens tadellos, was wohl der Erfahrung der Band sowie unserem Platzwechsel zu verdanken war. Weiter ging’s mit „Folsom Prison Blues“, „Pass That Bottle“, “West Coast Boogie” etc. etc…. Bis zur nächsten fantastischen Nummer “My Rockabilly Martian Gal”. Shorty gelang es, das Publikum mit Abwechslung geradezu zu überschütten und obwohl dieses nicht zahlreich erschienen war, dankten dem Trio ein paar Enthusiasten für den Einsatz mit Tanzeinlagen. Was zeigt, wie gut die Band ist. Tommy liess sich indes von der Enge des Raumes nicht beirren, kletterte auf seinen Dog-House Bass und hielt ihn auch mal in die Höhe….als wär’s nichts für den kleinen Mann. Auch Leeroy legte ein imponierendes Soli hin…kein Wunder, hatte er als Schlagzeuger die Finger mit Pflastern zugepflastert. Die vielen Tempowechsel, die zahlreichen rassigen Stücke und das lange Spiel, das bis zur Pause eine Stunde dauerte, setzte diesem offensichtlich bereits an den anderen Konzerten in Europa entsprechend zu. Doch Leeroy ist ein sehr guter Schlagzeuger, der nicht allzu oft die Becken benutzt und stattdessen auf den dumpfen Klang setzt….Nach einer kurzen Pause musizierten Voodoo Swing nochmals beinahe 1 Stunde.

Am Ende wurde die Gruppe verdientermassen um eine Zugabe gebeten. Die bestand erneut aus dem „West Coast Blues“ . Und noch einmal genossen sie den gebührenden Applaus.

Fazit: Ein Hoch auf Voodoo Swing. Mögen sie bald wiederkommen…….