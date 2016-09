Schon zum 21. mal fand am letzten Wochenende im Juni das Countryfest im sächsischen Daubitz statt.

Bei wechselhaftem Wetter gab es neben einem Tipi- Dorf, Kinderspielplatz, Ponnys und einigem mehr auf der liebevoll gestalteten „Forest Village Ranch“ an drei Tagen Countrymusic vom Feinsten.

Am Freitag- Abend präsentierte sich die Niederländerin „Laura van den Elzen“ mit ihrer Band „Jambalaya“ auf der „Forest-Village-Ranch-Bühne“ bei herrlichem Wetter. Am Samstag trat die DSDS – Zweitplatzierte dann in der „Musichall“ auf – nach dem dieser schnell gefüllt war, mussten die Gäste von außen der Musik lauschen. Neben eigenen Songs, wie „Shine“, „Glücksmoment“ und „Country Love“ waren Songs von Dolly Parton, Bonnie Tyler, Johnny Cash u. v. m. im Programm.

„Meg Pfeiffer“ trat aus Krankheitsgründen von Ann Doka am Freitag und Samstag Solo in der „Musichall“ auf und erfreute das Publikum.

Am Samstag zog schlechtes Wetter über die Ranch, was den Countryfreunden jedoch nichts ausmachte – man trotze einfach dem Regen.

„The Rob Ryan Roadshow„, welche auf Grund des Regens etwas verspätet auftraten, waren ebenso hörenswert, wie die „Blaukrauts„, die dem mit Bluegrass-Music überzeugten.

Im sehr gut gefüllten Festzelt begeisterte am Abend „Danny June Smith“ mit Ihrer Band „Danny June’s Trail“ das Publikum. Im Wechsel mit dem DJ „Captain Coepenik“ präsentierte die sympathische Band Songs aus Danny June’s Alben, wie „Nur einen Herzschlag entfernt“, „Made in June“ und „Back in the Bar“. Besonders die Songs in Deutsch, kamen bei den Fans gut an. Doch natürlich durften auch Hits von „Kris Kristofferson“, „The Band Perry“ und Beispielsweise den „Eagles“ nicht fehlen… „Hotel California“ – immer wieder ein Genuss für die Ohren das Gitarrenspiel von Julian Gramm, Danny June Smith und Thomas Gust. Songs in Französisch oder mit Flöte, waren ebenso Highlights des Abends. Die Hessisch-Fränkische Band weiß genau, wie sie das Publikum für sich gewinnen kann. Für jeden Musikgeschmack dürfte hier etwas dabei gewesen sein und so wurde getanzt und gerockt bis weit nach Mitternacht. Es dürften wohl alle Tänzer mit müden Füßen ins Bett gefallen sein, bevor es am Sonntag weiterging…

Nach dem Country-Gottesdienst unterhielten „Michael Heck„, „Gudrun Lange & Kactus“ und „Larry Schuba & Western Union“ mit deutscher Countrymusic das Countrypublikum.

„Ich möcht‘ so gerne mal nach Nashville“ und „Bärenstark“ sind nur zwei der großen Hits, die der Countrybär bei Sonnenschein auf der „Forest-Village-Ranch-Bühne“ zum Besten gab.

Die Organisatoren des Countryfestes dürften mit diesem Wochenende sehr zufrieden sein, konnte man doch hohe Besucherzahlen vermelden. Und auch der Zeltplatz war am Freitag-Abend schon voll. So soll es sein, denn nun kann man sich schon auf das 22. Countryfest auf der „Forest Village Ranch“ freuen, welches im nächsten Jahr sicherlich stattfinden wird.

Wer es bisher noch nicht in die Oberlausitz zum Countryfest geschafft hat, sollte sich dies auf jeden Fall vormerken!

Informationen Fr und So von R.K.