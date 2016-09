Liebe Trucker, Spediteure, Musikfans, Familien und Gäste

Rolling Country City vom 17. – 20. Mai 2013

An Pfingsten nach Geiselwind zum „Trucker- und Countryfestival“ ist Tradition.

ErlebnisRasthof Strohofer –die rollende Stadt schmückt sich in Style von Route 66 & American Lifestyle. Hier trifft sich die Countryszene und Europas Top Show Trucks. Über 1000 Airbrushs, Zigtausend Tonnen Stahl und Chrom, Mega Liner, Country Feeling, ausgezeichnete Countrybands und ein riesen Rahmenprogramm auf dem Festivalgelände bieten mehr als ein perfektes Wochenende.

NEU! Am Freitag geht es los mit einem besonderen Schmankerl – einem Bayerischen Abend mit den erfolgreichen „Würzbuam“ und den „Bayerischen Hirtamadln & da Guntha“ . Eine Trachtenparty der besonderen Art – wie immer in Geiselwind. Festbier-Anstich der Kulmbacher Brauerei und Familie Strohofer, Hüttengaudi an der attraktiven Event-Bar und die Wahl des besten Andreas Gabalier Doubles und des kürzesten Dirndls.

Tolle Bands in neuer Mischung von Country bis Rockabilly heizen die Eventhalle richtig ein: Cripple Creek Band mit Southern Rock und Reggae • Gunter Gabriel, der „deutsche Johnny Cash“• Nighthawk mit modernem amerikanischem Country • Honky Tonk Five – bereits Abräumer der StreetMag Show Geiselwind mit Boogie, Swing und Rockabilly • Slow Horses mit enormer Spielfreude und erstklassiger Sängerin • The Lennerockers – toll & leidenschaftlich • Willie Jones & Band • Texas Wings & Paul Krug. Danny June Smith – Die erfolgreichste Country Musikerin des deutschen Rock & Pop Preises räumte 2012 Awards in 11 Kategorien ab und mischt die Herrenwelt richtig auf. Wir freuen uns auf ihr Konzert – energiegeladen mit Folk, Country & Rock ´n Roll Sounds der 50er und 60er Jahre. Durch das Programm führt Matze Bielek.

Erlebnis für Jung und Alt !

Das riesen Festivalprogramm wurde wieder mit viel Leidenschaft von der Familie Strohofer zusammengestellt: Country-Feeling am Händlermarkt, Modell-Truckshow in der MusicHall, neues Kinderland mit BIG BobbyCar-Parcour für Kinder und Riesen Bobby Cars für Eltern, Hüpfburg, Kletterbaum, Artisten, BullRiding, Infos über Sicherheit & Gesundheit, Überschlagkabine, Schulungen über „toten Winkel“ für alle Besucher, uvm. Ein ganz besonderes Highlight ist der Helios-Klinik-Truck, der mit vielen interessanten Aktionen und Anschauungsmaterial die Medizin transparent und erlebbar macht.

Wir fördern Countrymusic und bieten Newcomern die Möglichkeit, sich auf der Außenbühne „live on Stage“ einem breiten Publikum zu präsentieren.

Am Pfingst-Montag startet der Festivaltag mit dem Familien-Mitmach-Gottesdienst, wie immer mit Manuela Strohofer und dem Liederpfarrer Johannes Matthias Roth und der Gottesdienstband. Prämiert werden die 50 der 700 tollsten Trucks und Paul Krug & Texas Wings heizen die Stimmung in der Eventhalle nochmals richtig an. Ab 21.00 Uhr fährt die rollende Country City wieder in alle Himmelsrichtungen und das Lichtermeer der Trucks zieht sich gleich eines Bandwurms über die A3 hinweg dem Alltag entgegen, aufgetankt mit Freude und Kraft durch die große Familie. Da muss man dabei sein!

Hinter den Kulissen arbeiten wir schon seit vielen Monaten am Gelingen des Festivals. Vielen Dank an alle Helfer, die uns tatkräftig unterstützen. Wir bedanken uns bei Euch allen für langjährige Treue, Unterstützung, Freundschaft und für so viele schöne und friedliche Festivals.

Wir freuen uns auf Euch

Herzlichst

Ihre Familie Strohofer

und das Veranstaltungsteam

Veranstaltungsprogramm

Freitag

ca. 20:30

ca. 22:30 Der Bayrische Abend

• Die Bayrischen Hiatamadln & da Guntha

• Die Würzbuam

Samstag

ab 13:00

ca. 18:30

ca. 21:00

ca. 23:30

• The Black Eagles (Außenbühne)

• Cripple Creek Band

• Gunter Gabriel & Band

• Highthawk

Sonntag

ab 13:00

ca. 15:00

ca. 18:00

ca. 20:30

ca. 22:30

• Walkin´ Shoes (Außenbühne)

• Honky Tonk Five

• Danny June Smith

• Slow Horses

• The Lennerockers

Montag

ca. 11:30

ca. 12:30

ca. 13:30

ca. 16:30

• Festival-Gottesdienst

• Pokalverleihung

• Willie Jones & Band

• Texas Wings & Paul Krug